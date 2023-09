50 Personen treffen sich zu bizarrer Challenge: Als Hauptpreis winkt ein Gebrauchtwagen

Kysyl (Tuwa/Russland) - Diese Challenge hat es in sich. In Russland kamen am Freitag rund 50 Menschen zusammen, um an einem bizarren Wettbewerb teilzunehmen.

Sie alle wollten den weißen Toyota Camry gewinnen. Doch am Ende konnte nur einer den Traumwagen mit nach Hause nehmen. © vk.com/sobytijakyzyl

Wer sich hinsetzt, hat schon verloren.

In der russischen Teilrepublik Tuwa, an der Grenze zur Mongolei, wurde am Freitag ein kurioser Wettbewerb ausgetragen.

Zu gewinnen gab es einen gebrauchten Toyota Camry.

Die Regeln versteht jedes Kind: Wer am längsten um das Auto hockt und dabei die ganze Zeit eine Schnur berührt, darf den 15 Jahre alten Japaner am Ende mit nach Hause nehmen.

Zwei Details im Reglement gab es allerdings zu beachten: Sich hinsetzen war ausdrücklich verboten, auf die Toilette zu gehen ebenso. Vom Schlafen wurde indes abgeraten.

Am Freitagnachmittag ging es dann los. Die rund 50 angetretenen Hock-Athleten bemühten sich redlich, berichtete die Zeitung "KP". Doch mit dem Einbruch (der ersten) Nacht lichtete sich das Feld. Die harschen Bedingungen in der Steppe - brütende Hitze am Tag, Minusgrade in der Nacht - brachten Teilnehmer wohl an ihre Grenzen.

Am Morgen darauf hockten noch knapp zehn Teilnehmer ums Auto, manche hatten Decken dabei. Schaulustige gesellten sich dazu, gaben gute Ratschläge, brachten Tee gegen die Müdigkeit mit.