700 Euro für einen Apfel? TikTokerin begeht fatalen Fehler am Flughafen

Als sie ihren Koffer holte, wusste TikTokerin "Discover with Dina" noch nicht, was sie gleich erwarten würde. © Screenshot/TikTok/discoverwithdina

"Discover with Dina" teilte ihre Erfahrung in einem kurzen Clip. Darin ist zu sehen, wie sie noch unbehelligt am Kofferband steht. Sie erklärt, was kurz danach geschah.

Die junge Frau kam gerade von einer Reise nach Amsterdam zurück in die Vereinigten Staaten. Beamte der Zoll- und Grenzschutzbehörde sprachen sie an, weil ein Spürhund etwas gewittert hatte.

Sofort fiel ihr ein, dass sie etwas sehr Wichtiges vergessen hatte: einen Apfel. Den hätte sie eigentlich beim Zoll angeben sollen, nun drohte ihr eine hohe Strafe.

"Ich könnte Ihnen sofort eine Geldstrafe von 500 Dollar auferlegen und Ihre Global-Entry-Berechtigung entziehen", soll einer der Beamten zu Dina gesagt haben.

Durch das Global-Entry-Programm soll US-Amerikanern die Einreise in die USA vereinfacht werden, wenn sie ein vorheriges Bewerbungsverfahren erfolgreich meistern.