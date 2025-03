Als Mutter sieht, was Sohn mit Baby macht, schnappt sie entsetzt nach Luft

New York (USA) - Da will man seine kichernden Kinder in einem süßen Moment filmen - und dann das! Katie Ingalls war nur den Stimmen ihrer Baby-Tochter Guinevere und ihres Sohnes Noah (4) gefolgt, als sie die beiden heimlich um die Ecke aufnehmen wollte. Kurz darauf war die zweifache Mutter aus New York entsetzt.

Dadurch drehte sich der Wind schnell: "Ich musste lachen, weil es albern und süß war, dass er so helfen wollte." Ingalls hatte ihrer Tochter nämlich gerade ein Bad eingelassen. Noah wollte die Kleine also nur als braver Helfer zu ihr bringen.

Dennoch gab sie jetzt in einem Interview mit Newsweek zu: "Ich schnappte nach Luft und sah dann, dass niemand weinte oder verletzt war."

In dem Video, das mittlerweile ein Millionenpublikum auf Instagram erreicht hat, sehen die User den Schreckmoment. Die Mutter hält ihre Kamera auf einen Türrahmen, aus dem plötzlich ihr Sohn Noah einen Schatten wirft.

Noah zog seine Baby-Schwester Guinevere einfach den Teppich entlang. © Instagram/Screenshot/katieingalls0

Weil Noah erst vier Jahre alt ist, hat ihm seine Mutter beigebracht, dass er Guinevere nicht alleine hochheben oder tragen darf. "Also beschloss er, sie zu ziehen", so die New Yorkerin gegenüber dem US-Magazin.

Sie habe nach dem Vorfall mit ihrem Sohn gesprochen und ihm gesagt, dass er das nie wieder tun dürfe. Daran habe er sich seitdem gehalten, sagte Ingalls.

Das kuriose Video hat inzwischen ein paar Wochen auf dem Buckel. Nicht jeder konnte darüber am Ende so lachen wie die Mutter. Einige machten sich Sorgen um die Kinder.

Doch Ingalls kann beruhigen: "Er ist so sanft, verspielt und hilfsbereit, und sie liebt ihn auch. Sie lächelt und lacht immer mit ihm. Er kann sie so gut beruhigen. Ich bin so froh, dass sie einander haben, und kann es kaum erwarten, ihre Beziehung weiter wachsen zu sehen."