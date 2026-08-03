Junge Frau klagt über Übelkeit, dann färbt sich ihre Haut schwarz: Der Grund verändert ihr Leben
England - Was hatte sie sich da bloß eingefangen? Schon im Juli 2025 hatte die Engländerin Poppy Guy immer wieder mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen. Außerdem bemerkte sie helle Pigmentveränderungen an ihren Armen. Ihr Hausarzt diagnostizierte eine Angststörung, verschrieb Medikamente. Damit sollte er völlig daneben liegen!
Denn der Zustand der 29-Jährigen besserte sich nicht, ihr Befinden wurde sogar noch schlechter. Am 25. Mai dieses Jahres flog die zweifache Mama trotzdem mit ihrer Familie ins spanische Málaga in den Urlaub.
Poppy erhoffte sich, danach sonnengebräunt nach England zurückkehren zu können. Stattdessen begab sich die junge Frau in die Hölle! Erbrechen, Atemnot und Schwindelgefühle bestimmten ihre Tage in Andalusien.
Ihre Haut färbte sich nicht braun, sondern nahm einen schwarzen Ton an. "Ich wurde so dunkel, dass sich alle fragten: 'Warum ist Poppy so dunkel?'", erklärte die 29-Jährige im Gespräch mit LADBible.
Weil sich die Engländerin nicht anders zu helfen wusste, befragte sie ChatGPT. Die KI sollte ihr endlich eine richtige Diagnose geben - und ChatGPT lieferte! Demnach sollte Poppy an Morbus Addison, also einer seltenen Erkrankung der Nebennieren leiden, bei der nicht mehr genügend lebenswichtige Hormone produziert werden.
Poppy dokumentiert ihren Genesungsweg bei TikTok
Engländerin Poppy ist derzeit auf einen Rollstuhl angewiesen
Wieder daheim gelandet, konnte die Lehrassistentin an einer Grundschule kaum noch alleine stehen. Eine Woche später brach Poppy zusammen, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort bestätigten Ärzte die KI-Diagnose.
Wie sich herausstellen sollte, stand das Leben der Engländerin auf Messers Schneide. Wäre sie an jenem Tag nicht in der Klinik gelandet, wäre sie wahrscheinlich gestorben.
Inzwischen kämpft sich Poppy wieder zurück ins Leben. Große Strecken alleine laufen kann sie derzeit nicht. "Ich benutze jetzt einen Rollstuhl und einen Gehrahmen. Ich schaffe ungefähr 20 Meter zu Fuß", sagte die Zweifachmama.
Und auch ihre Haut hat noch immer nicht ihre natürliche Farbe zurückerlangt. "Die Ärzte haben mir gesagt, dass sich die Hautverfärbung zunächst sogar noch verstärken könnte", erklärte die 29-Jährige. Medikamente, Physiotherapie und eine positive Einstellung zum Leben sollen sie wieder gesund machen.
Titelfoto: Montage: Screenshots/TikTok/poppysarahguy22, Instagram/poppysarahguy