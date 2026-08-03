Polizei stoppt Auto, weil Beleuchtung nicht funktioniert: Stattdessen kommt Geheimnis der Fahrerin ans Licht
Florida (USA) - Irgendwann erwischt es jeden! Im Falle einer jungen Frau aus den USA - oder doch Kanada? - fand eine kriminelle Reise bei einer Verkehrskontrolle ihr Ende.
Eine Streife der Polizei aus Hillsborough County zog am 29. Juli ein Auto auf der West Hillsborough Avenue aus dem Verkehr. Den Beamten war aufgefallen, dass die Rücklichter und die Kennzeichenbeleuchtung des Wagens nicht funktionierten.
Auf einer Bodycam-Aufnahme ist zu sehen und zu hören, wie einer der Polizisten die Frau hinterm Steuer höflich nach ihrem Führerschein und ihrem Namen fragt. In diesem Moment fiel plötzlich eine Fassade in sich zusammen.
Wie sich herausstellen sollte, hatten die Polizisten eine Betrügerin an der Angel! Bryce Swanson (28) war aufgeflogen.
Die 28-Jährige gab zunächst an, Brianna Valenzuela zu heißen. Einen Führerschein hatte sie angeblich nicht dabei und auch bei der Frage nach ihrem Ausweis druckste sie herum. Für die Beamten war das genug, sie musste aus dem Auto steigen.
Polizei entdeckt mehrere Fake-Führerscheine im Kofferraum
Sichtlich nervös tippelte die 28-Jährige auf der Stelle und redete sich beim Kreuzverhör um Kopf und Kragen.
Schließlich gab die junge Frau zu, noch nie einen gültigen Führerschein besessen zu haben. Stattdessen fanden die Polizisten im Kofferraum des Autos zwölf Führerscheine, die alle das Foto derselben Frau zeigten, aber auf unterschiedliche Namen und Geburtsdaten ausgestellt waren.
"Die sind alle falsch", hört man einen der Polizisten sagen, ehe er Bryce Swanson am Arm packte, ihr Handschellen anlegte und auf die Rückbank des Streifenwagens setzte.
Ermittlungen ergaben, dass die 28-Jährige gar keine US-Amerikanerin ist, sondern aus Kanada stammt und ihre Aufenthaltserlaubnis in den Staaten abgelaufen war.
Jetzt muss sich die Betrügerin unter anderem wegen der Nutzung der Fake-Führerscheine verantworten.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Hillsborough County Sheriff's Office