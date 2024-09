Frau legt sich 20-mal unters Messer, um SO auszusehen

Nach Dutzenden Beauty-Eingriffen sieht die Japanerin nun so aus. Sie ist kaum wiederzuerkennen! © Bildmontage/Screenshot/Instagram/平瀬あいり(にゃいりん)

Doch die Zeit hätte sie abgehärtet: "Aufgrund dieser Erfahrung kann ich alles überwinden", erklärt Airi. "Ich habe viel gelitten, aber ich bin immer konzentriert geblieben und entschlossen, mein Leben zu verbessern." Sie arbeitete jeden Tag, lebte nur in einer winzigen Wohnung, um Miete zu sparen, und ernährte sich nur von einfachen Mahlzeiten.

Dies sollte sich auszahlen: Die Asiatin hatte schließlich 10 Millionen Yen (umgerechnet etwa 63.000 Euro) angehäuft. Mit dem Geld begann sie im Alter von 19 Jahren, ihre äußere Transformation zu finanzieren.

Mittlerweile hätte sie laut Daily Mail bereits etwa 163.000 Euro für Dutzende Gesichtsoperationen und Brustvergrößerungen ausgegeben. Welche Eingriffe es im Detail waren, will sie allerdings nicht sagen. Doch ihr Äußeres verrät, dass sich die Beauty Docs vor allem um ihr Gesicht und ihren Vorbau gekümmert haben.

Was allerdings nie so richtig heilen wird, sind die seelischen Verletzungen, die ihre Vergangenheit ihr zugefügt haben. Obwohl sie mit ihrem Auftreten heute ein Millionen-Publikum auf Instagram & Co. begeistert und ein luxuriöses Leben führen darf, plagen Airi manchmal noch immer Selbstzweifel.

Trotzdem ist sie froh, dass sie sich durch die Beauty-Operationen eine "neue Identität" erschaffen konnte. "Jetzt, wo mein äußeres Erscheinungsbild anders ist, habe ich das Gefühl, dass ich meine Vergangenheit endlich vergessen und weitermachen kann", so die Japanerin.

"Ich weiß, dass die Leute sagen, Schönheit sei oberflächlich, aber mein Aussehen war immer eine Erinnerung an den Schmerz, den ich in der Vergangenheit durchgemacht habe." Nun sehe man ihr dies nicht mehr an und sie könne endlich hoffnungsvoll in die Zukunft sehen.