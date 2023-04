Alarm in Hanau: Maskierte stürmen Moschee, doch Polizei erlebt kuriose Überraschung

Hanau - Die ersten Meldungen klangen überaus bedrohlich: Mehrere Polizei-Streifen rückten am gestrigen Mittwochabend zu einer Moschee im südosthessischen Hanau bei Frankfurt am Main aus, nachdem der dortige Sicherheitsdienst wegen maskierter Männer Alarm ausgelöst hatte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am heutigen Donnerstag mitteilte.

Bei den maskierten Männern habe es sich ebenfalls um Mitglieder der Moschee-Gemeinde gehandelt. Sie kehrten im Laufe des Polizei-Einsatzes zu dem muslimischen Gebetshaus zurück. Als sie von Polizisten kontrolliert wurden, entdeckten die Beamten eine Sturmhaube.

Die Ermittler waren angesichts des Vorfalls alles andere als amüsiert. Der Sprecher des Polizeipräsidium Südosthessen gab zu bedenken, "dass das Ganze auch anders hätte ausgehen können, sprich, wenn der Sicherheitsdienst oder gar die Polizei in der Annahme eines echten Angriffs im ersten Aufeinandertreffen mit den Maskierten anders reagiert hätten". Glücklicherweise sei bei der Aktion niemand verletzt worden.

Für die verantwortlichen Personen könnte der Vorfall aber ein teures Nachspiel haben. Die Beamten prüften aktuell noch, in welcher Höhe der Polizei-Einsatz in Hanau in Rechnung gestellt werden könne, beendete der Sprecher seinen Bericht.