Frau kauft alte Servierplatte für kleines Geld: Als sie die Rückseite ansieht, trifft sie der Schlag
Greenville (South Carolina, USA) - Sie hat einen teuren Geschmack, aber wenig Geld. Da Not erfinderisch macht, ist Ali Knipfing aus Greenville, South Carolina, vor allem in Secondhand-Läden auf der Suche nach verborgenen Schätzen. Vor wenigen Tagen hielt sie bei einer ihrer Shopping-Touren eine Servierplatte für vier US-Dollar (3,43 Euro) in der Hand. Doch als Knipfing sich die Rückseite des Stücks ansah, traf sie der Schlag.
Denn die preiswerte Platte stammt aus Großbritannien, wo sie circa zwischen 1841 und 1851 gefertigt wurde - sie ist somit circa 170 Jahre alt.
"Mein Blick zieht mich immer zu Blau und Weiß hin, und ich konnte sofort sehen, dass sie alt war (...) Obwohl mir erst zu Hause klar wurde, wie alt sie wirklich war", sagte Knipfing diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Dank einer Google-Recherche konnte die US-Amerikanerin noch etwas mehr über die Platte herausfinden. Dennoch ist es schwer, einen Preis zu taxieren. Etwa 300 US-Dollar (rund 257 Euro) dürfte sie aber bringen.
Aber will die Secondhand-Shopperin ihr Fundstück überhaupt mit Gewinn verkaufen?
Knipfing stellt ihren kuriosen Fund auch auf TikTok vor
Zunächst nicht: "Ich werde sie an meine Tellerwand hängen", erzählte sie dem US-Magazin. "Ich habe sofort meiner Freundin geschrieben, die genauso gerne antike Flohmarktfunde macht wie ich", sagte sie zudem.
Geld spielt in diesem Fall also eine untergeordnete Rolle für die junge Dame. Ihr geht es vielmehr darum, die Dinge zu schätzen. Diese Einstellung wurde Knipfing quasi in die Wiege gelegt.
"Meine Mutter hat Secondhand-Läden und Haushaltsauflösungen immer geliebt. Früher hat sie mich oft mitgenommen. Wir gehen immer noch zusammen hin", sagte sie.
Doch es gibt noch einen weiteren Grund: "Außerdem liebe ich Vintage-Artikel, weil sie qualitativ viel besser sind als die Massenware von heute", erklärte die "Schatzsucherin" abschließend.
