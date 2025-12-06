Frau kauft alte Servierplatte für kleines Geld: Als sie die Rückseite ansieht, trifft sie der Schlag

Greenville (South Carolina, USA) - Sie hat einen teuren Geschmack, aber wenig Geld. Da Not erfinderisch macht, ist Ali Knipfing aus Greenville, South Carolina, vor allem in Secondhand-Läden auf der Suche nach verborgenen Schätzen. Vor wenigen Tagen hielt sie bei einer ihrer Shopping-Touren eine Servierplatte für vier US-Dollar (3,43 Euro) in der Hand. Doch als Knipfing sich die Rückseite des Stücks ansah, traf sie der Schlag.

Ali Knipfing machte vor Kurzem eine außergewöhnliche Entdeckung in einem Secondhand-Shop, als sie die Rückseite eines alten Tellers ansah. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/knipfing.thrifting

Denn die preiswerte Platte stammt aus Großbritannien, wo sie circa zwischen 1841 und 1851 gefertigt wurde - sie ist somit circa 170 Jahre alt.

"Mein Blick zieht mich immer zu Blau und Weiß hin, und ich konnte sofort sehen, dass sie alt war (...) Obwohl mir erst zu Hause klar wurde, wie alt sie wirklich war", sagte Knipfing diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Dank einer Google-Recherche konnte die US-Amerikanerin noch etwas mehr über die Platte herausfinden. Dennoch ist es schwer, einen Preis zu taxieren. Etwa 300 US-Dollar (rund 257 Euro) dürfte sie aber bringen.

Aber will die Secondhand-Shopperin ihr Fundstück überhaupt mit Gewinn verkaufen?