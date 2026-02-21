Alkoholleichen und ungebetene Gäste: Polizei muss bei 18. Geburtstag anrücken

Eine Geburtstagsparty in Niederbayern ist dermaßen eskaliert, dass die Polizei anrücken musste.

Von Jule Meck und Benedikt Zinsmeister

Aholfing - Die Geburtstagsparty eines 18-Jährigen in Niederbayern ist aus dem Ruder gelaufen.

Eine Geburtstagsparty in Niederbayern eskaliert. Polizei und Rettungsdienst kommen. Von den 100 Gästen waren viele nicht eingeladen. (Symbolbild)  © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging am Freitagabend gegen 20.30 Uhr ein Notruf ein: Rund 100 teils ungeladene und minderjährige Gäste seien auf einer Geburtstagsfeier in Aholfing (Landkreis Straubing-Bogen).

Der 18 Jahre alte Gastgeber habe die Kontrolle über die Party verloren, so die Angaben weiter.

Die Polizei erteilte mehreren ungeladenen Gästen Platzverweise. Ein 19-jähriger Gast wurde wegen Beleidigung der Beamten angezeigt.

Minderjährige, teils alkoholisierte Gäste mussten von ihren Eltern abgeholt werden.

Im Laufe der Party wurden ein 15-Jähriger und eine 20-Jährige nach Polizeiangaben wegen ihrer Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Gastgeber wird wegen Abgabe von Alkohol an Minderjährige ermittelt. Wieso so viele ungeladene Gäste erschienen seien, sei derzeit noch unklar.

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

