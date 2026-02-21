Alkoholleichen und ungebetene Gäste: Polizei muss bei 18. Geburtstag anrücken

Aholfing - Die Geburtstagsparty eines 18-Jährigen in Niederbayern ist aus dem Ruder gelaufen.

Eine Geburtstagsparty in Niederbayern eskaliert. Polizei und Rettungsdienst kommen. Von den 100 Gästen waren viele nicht eingeladen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging am Freitagabend gegen 20.30 Uhr ein Notruf ein: Rund 100 teils ungeladene und minderjährige Gäste seien auf einer Geburtstagsfeier in Aholfing (Landkreis Straubing-Bogen).

Der 18 Jahre alte Gastgeber habe die Kontrolle über die Party verloren, so die Angaben weiter.

Die Polizei erteilte mehreren ungeladenen Gästen Platzverweise. Ein 19-jähriger Gast wurde wegen Beleidigung der Beamten angezeigt.



Minderjährige, teils alkoholisierte Gäste mussten von ihren Eltern abgeholt werden.

Im Laufe der Party wurden ein 15-Jähriger und eine 20-Jährige nach Polizeiangaben wegen ihrer Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht.