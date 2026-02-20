Seltener als ein Sechser im Lotto: Eineiige Drillinge in Bayern geboren

Bamberg - Eine echte Rarität: Am Klinikum Bamberg sind eineiige Drillinge zur Welt gekommen.

In Bamberg werden extrem seltene Drillinge versorgt. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Die drei Jungs Zakariya, Yaaqoub und Ayoub hätten nach ihrer Geburt per Kaiserschnitt zwischen 1491 und 1723 Gramm gewogen, ihre Organe seien gut entwickelt, teilte das Krankenhaus mit.

Ziel sei es, dass sie schon nach wenigen Wochen gemeinsam mit ihren Eltern die Klinik verlassen könnten, berichtet das Klinikum auf seiner Website.

Voraussetzung für die Entstehung eineiiger Drillinge ist, dass sich eine befruchtete Eizelle zweimal teilt. Statistisch stehen die Chancen dafür bei etwa 1 zu 100 Millionen.

Zuletzt war in Deutschland im Dezember vergangenen Jahres in Dresden eine Geburt eineiiger Drillinge bekannt geworden.