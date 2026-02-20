Transformation beim Friseur bringt Zuschauer zum Schreien

Glasgow (USA) - Barber Grant hat es mal wieder geschafft: Ein Kunde, der dringend eine Generalüberholung brauchte, bekam bei ihm buchstäblich zehn Jahre seines Lebens zurück. Auf Instagram können sich die Fans des Friseurs vor Begeisterung kaum halten.

Das Vorher: Der Kunde kam mit halblangen Haaren und einem ungepflegten Rauschebart zu Grant. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Dass der Mann, der zuletzt den Salon in Glasgow betrat, schleunigst mal wieder einer Schere und einem Rasierer begegnen sollte, sah man auch als Laie.

Der leicht ergraute Kunde war mit halblangen Haaren zu Grant gekommen, die ihm etwa übers Ohr reichten. Am Haaransatz im Bereich der Stirn wies er bereits eine etwas lichte Stelle auf, die es mit einem gekonnten Schnitt und Styling zu verdecken galt.

Da "gekonnt" anscheinend der zweite Vorname von Barber Grant ist, nahm er auch diese Herausforderung an.

Insgesamt bekam sein Kunde einen deutlich kürzeren Haarschnitt verpasst, der mit sehr kurzen Seiten und einem wuscheligen Look an der Oberseite bestach.

Sein Vollbart wurde geschickt in Form gebracht und erhielt einen eleganten Übergang.

Der trübe Anblick des Mannes war dank der "Spezialbehandlung" des Friseurs aus Kentucky endlich passé!