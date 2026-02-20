Transformation beim Friseur bringt Zuschauer zum Schreien
Glasgow (USA) - Barber Grant hat es mal wieder geschafft: Ein Kunde, der dringend eine Generalüberholung brauchte, bekam bei ihm buchstäblich zehn Jahre seines Lebens zurück. Auf Instagram können sich die Fans des Friseurs vor Begeisterung kaum halten.
Dass der Mann, der zuletzt den Salon in Glasgow betrat, schleunigst mal wieder einer Schere und einem Rasierer begegnen sollte, sah man auch als Laie.
Der leicht ergraute Kunde war mit halblangen Haaren zu Grant gekommen, die ihm etwa übers Ohr reichten. Am Haaransatz im Bereich der Stirn wies er bereits eine etwas lichte Stelle auf, die es mit einem gekonnten Schnitt und Styling zu verdecken galt.
Da "gekonnt" anscheinend der zweite Vorname von Barber Grant ist, nahm er auch diese Herausforderung an.
Insgesamt bekam sein Kunde einen deutlich kürzeren Haarschnitt verpasst, der mit sehr kurzen Seiten und einem wuscheligen Look an der Oberseite bestach.
Sein Vollbart wurde geschickt in Form gebracht und erhielt einen eleganten Übergang.
Der trübe Anblick des Mannes war dank der "Spezialbehandlung" des Friseurs aus Kentucky endlich passé!
Kunde erhält bei Friseur Verjüngungskur
Dank des neuen Styles wirkt er nun tatsächlich deutlich verjüngt. Im Video auf Instagram sieht auch die Partnerin des Mannes mehr als zufrieden mit der Transformation aus.
Dass ihm der Haarschnitt und die Bartrasur richtig gut stehen, finden auch Grants Zuschauer auf Instagram:
"Ich habe buchstäblich geschrien, als ich diese Verwandlung sah", jubelt eine Userin. "ER SIEHT FANTASTISCH AUS!!" Manche können kaum glauben, dass es sich immer noch um die Person vom Anfang handelt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g