Vergessenes Geburtstagskind schmort einsam am Tisch, dann passiert etwas Herzerwärmendes

Mar del Plata (Argentinien) - Eine Überraschung kommt selten allein! Zur Feier des Tages darf es für ein Geburtstagskind gerne etwas Besonderes sein - ein Tisch für 40 Personen beispielsweise. Dass dieser Plan auch voll in die Hose gehen kann, bewies eine kuriose Geschichte aus Südamerika.

Allein und scheinbar von der ganzen Welt im Stich gelassen, musste das Geburtstagskind an seinem Ehrentag zunächst Trübsal blasen. © Screenshot/X/@micascapino_

Eine gemütliche Bar ist für vieles gut, unter anderem lassen sich dort die besten Feste zelebrieren und für den optimalen Service ist natürlich auch gesorgt.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die geladenen Gäste auch tatsächlich am vereinbarten Ort des Geschehens eintreffen, was offenbar keine Selbstverständlichkeit ist, wie ein junger Mann, über dessen genaue Identität nichts bekannt ist, schmerzlich am eigenen Leib erfahren musste.

Nach Informationen von Infobae saß der Bargast Anfang Oktober ausgerechnet an seinem Ehrentag wie ein begossener Pudel allein am Tisch und starrte mit einem Bier in seiner rechten Hand wie vernarrt auf sein Handy.

Doch das half alles nichts, denn auch ein Smartphone kann keine Freunde aus dem Hut zaubern. Auf dem X-Account "@micascapino_", der offenbar dessen Freundin zugeordnet wird, sind die zunächst bemitleidenswerten Aufnahmen zu sehen, doch die tolle Pointe der Geschichte sollte nicht lange auf sich warten lassen.