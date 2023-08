Alles fake? Muskelprotz sorgt auf TikTok für Furore

Südafrika - Ist das der neue Popeye? Einem Südafrikaner mit Mega-Bizeps fliegen derzeit bei TikTok die Likes nur so zu. Viele sehen ihn bereits als würdigen Nachfolger des russischen Fake-Bodybuilders Kirill Tereshin (27, "Russki Popeye")

Der TikToker ist seit kurzem ein Megastar. Doch sind seine Muskeln überhaupt echt? © Montage: TikTok/heanimalhilemakumu

Millionen wollen seine Fake-Muskeln sehen. Satte 140.000 Follower bei TikTok haben ihn bereits abonniert.

User "theanimalhilemakumu" - dessen echter Name nicht bekannt ist - konnte sich in den letzten Tagen über reichlich Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken freuen.

In seinen Videos zeigt der Südafrikaner gerne, was er hat, glücklich tanzt er umher, freut sich über seine Muskeln. Auf manchen Clips kann man ihn auch im Fitnessstudio sehen, wo er sich beim Workout filmen lässt.

Indes vermuten einige User, dass der Muskelprotz bei seinem Äußeren auf nicht ganz natürliche Weise nachgeholfen haben könnte. "Was hast du dir da injiziert", will ein Nutzer wissen. "Ist das Vaseline oder Öl?", fragten andere. Mehrfach wurde auch die Frage aufgeworfen, wie er es überhaupt schafft, sein T-Shirt anzuziehen.

Trotz seiner enormen Popularität wurden einige seiner Videos bei TikTok mit einer Warnung versehen, die auf gesundheitliche Gefahren hinweisen sollen.