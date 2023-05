Als er merkt, dass sein Lieblings-Produkt ausverkauft ist, rastet dieser "Hulk" im Supermarkt aus!

Zhongli (Taiwan) - Jeder kennt das blöde Gefühl, wenn im Supermarkt ausgerechnet das Lieblingsprodukt ausverkauft ist. Ein Mann in Taiwan konnte mit seiner Enttäuschung überhaupt nicht umgehen und tickte in dem Geschäft völlig aus.

Ohne Hähnchen - ohne mich! Dieser Mann (28) macht seiner Enttäuschung über ein ausverkauftes Produkt mit einem Wutanfall Luft. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/臺灣の解藥

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen in der Stadt Taoyuan im Bezirk Zhongli. Ein halbnackter Mann hatte in dem 7-Eleven-Markt verzehrfertige Hähnchenbrust erwerben wollen, die war aber an jenem Tag ausverkauft.

Das Muskelpaket rastete daraufhin völlig aus und begann, in dem Supermarkt zu randalieren. Selbst zwei alarmierte Polizisten waren mit dem Wüterich, der in dem Laden herumbrüllte und Regale umwarf, offenbar zunächst überfordert.

In einem viralen Video sieht man den Mann, der nur mit Shorts bekleidet ist, wie er im 7-Eleven prügelnd auf die Einsatzkräfte losgeht, als die versuchen, ihn festzuhalten.

Daraufhin nahm der "Hulk" Kampfhaltung ein, spannte seine Muskeln an und stieß einen wütenden Schrei aus.