Als Frau Detail auf Restaurant-Bon entdeckt, ist sie sprachlos

Ein Detail auf diesem Bon verschlägt Reise-Influencerin Montana die Sprache. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/montana.ontour

In einem TikTok-Video (siehe unten) meldete sich die Influencerin Ende Juli zu Wort, um über die Geschichte zu berichten. In dem kuriosen Clip erklärt Montana, dass sie an einem Abend auf Bali ein Essen zum Mitnehmen bestellt habe.

Als ihr die Kellnerin die Quittung gereicht habe, sei ihr darauf sofort ein Detail ins Auge gefallen. An der Stelle, an der normalerweise der Name des Gastes steht, habe ein Pseudonym gestanden: "Ms Cantik".

"Sie hat einen indonesischen Begriff als meinen Bestellnamen angegeben, ohne zu wissen, dass er auf der Quittung steht", mutmaßt Montana in ihrem Video.

"Ich wette, sie hat erwartet, dass ich dieses Wort auf Indonesisch nicht kenne, aber ich wusste es", erklärt die Reise-Influencerin weiter.