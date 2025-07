Rücktritte nach Kiss-Cam-Drama: Ex von Coldplay-Frontman unterstützt Skandal-Firma

Foxborough (USA) - Es sind wilde Tage für die US-amerikanische Tech-Firma Astronomer: Bei einem Coldplay-Konzert flog die Affäre des (Ex-) CEOs mit seiner Personalchefin auf . Die enttarnende Kiss-Cam-Aufnahme verbreitete sich rasant in den sozialen Medien. Nun tritt ausgerechnet Gwyneth Paltrow (52) als Sprecherin für das Unternehmen auf - ihres Zeichens Ex-Frau von niemand anderem als Coldplay-Frontman Chris Martin (48)!

Gwyneth Paltrow (52) wurde vorübergehend zur "temporären Sprecherin" des Tech-Unternehmens. © DOMINIK BINDL / Getty Images via AFP

Am 15. Juli kuschelte Astronomer-Boss Andy Byron (50) bei einem Coldplay-Konzert in Foxborough (US-Bundesstaat Massachusetts) innig mit Kristin Cabot (52), der HR-Chefin des Unternehmens - und wurde dabei gefilmt. Nicht nur personalrechtlich brisant, denn: Beide sind eigentlich auch verheiratet!

Ihre Jobs haben die beiden mittlerweile niedergelegt. Astronomer hat einen neuen CEO und in Paltrow nun außerdem eine berühmte "temporäre Sprecherin" gefunden.

Das Tech-Unternehmen versucht, glimpflich aus dem Schlamassel zu kommen, indem die mediale Aufmerksamkeit noch positiv genutzt werden soll. Dabei ist es sicherlich kein Zufall, dass die "Ironman"-Darstellerin die Ex-Frau von Coldplay-Sänger Martin ist!

In einem Video mit dem Titel "Vielen Dank für Ihr Interesse an Astronomer", das vor wenigen Stunden veröffentlicht wurde, wandte Paltrow sich nun im Namen des Unternehmens an die Öffentlichkeit, da die Firma "in den vergangenen Tagen viele Fragen erreicht haben".