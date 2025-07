Kurioser Diebstahl: 36 Pfauen aus Hotel geklaut - einer bis zu 1700 Euro wert

Kalifornien (USA) - Was für ein Schock! Auf dem Gelände eines Hotels sind über Nacht mehr als 30 (!) Pfauen verschwunden - einer kann bis zu 1700 Euro wert sein.

Alles in Kürze

Einer der gestohlenen Pfauen kann bis zu 1700 Euro wert sein. (Symbolfoto) © 123RF/kitleong

Klingt kurios, doch genau das ereignete sich vor wenigen Tagen im US-Bundesstaat Kalifornien.

Wie die New York Post berichtete, fehlten plötzlich 36 von insgesamt 40 Tieren.

Ein Hotelgast beobachtete nach eigenen Angaben am Sonntag zwei Männer, wie sie die Pfauen einfingen und in einem Käfig auf der Ladefläche eines Transporters verstauten.

"Wir verstehen nicht, warum jemand so etwas tun würde, aber das Personal ist zutiefst am Boden zerstört. Sie lagen uns wirklich sehr am Herzen", erklärte der Hotelmanager.