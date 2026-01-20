Als Frau den Rucksack ihrer Tochter öffnet, rechnet sie mit der Polizei

Iowa (USA) - Wenn die eigene Tochter zur diebischen Elster wird: Eine Frau aus dem US -Bundesstaat Iowa muss regelmäßig kräftig schlucken, wenn ihr kleines Mädchen mit gestohlener Ware nach Hause kommt. Doch ist sie dieses Mal zu weit gegangen?

Die kleine Octavia (4) lässt gerne mal etwas aus der Schule nach Hause mitgehen - doch wie kam sie an die Polizeischlüssel? © Montage: Instagram/emilyopowell

Wie in einem Clip, den Emily Powell vor Kurzem auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat, zu sehen ist, entdeckte sie im Rucksack ihrer Tochter Octavia (4) einen Schlüsselbund mit Anhänger der Iowa State Police!

"Ich habe die in deinem Rucksack gefunden", sagte die Dreifach-Mama zu ihrer schockiert spielenden Tochter. Dass diese Schlüssel offenbar der Polizei gehören, wollte die Kleine aber nicht wahrhaben. Sie habe dieses "gefälschte Ding" lediglich von einer Freundin bekommen.

"Das sieht nicht sehr gefälscht aus", merkt hingegen ihre Mama an. "Ich befürchte, die Polizei kommt hierher und versucht, ihre Schlüssel zurückzubekommen."

Supersauer war sie aber eigentlich nicht, schließlich war es nicht das erste Mal, dass Octavia mit Diebesgut nach Hause gekommen war - was in dem Alter durchaus noch keinen Grund zur Sorge bedeutet. Außerdem wurde ihr Video auf Instagram mittlerweile schon mehr als 1,5 Millionen Mal angesehen.