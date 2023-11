Als Frau sieht, was ihr da Gigantisches auf der Straße entgegenrollt, filmt sie es sofort

Simi Valley (Kalifornien) - Was für ein gigantischer "Brocken"! Als Aimee Rose am Dienstag mit einem Freund im Auto durch das kalifornische Simi Valley fuhr, erblickte sie plötzlich in der Ferne einen unglaublich großen Pflanzenball (Steppenläufer), der direkt auf sie zurollte. Schnell griff sich die US-Amerikanerin ihre Kamera, um das Ding zu filmen.

Riesig war hingegen das Interesse an dem kuriosen Clip von Rose. Auf ihrem TikTok-Account bekam er 1,3 Millionen Klicks. Auch auf X wurde er wie wild geteilt, sammelte dort laut der New York Post mindestens zehn Millionen Aufrufe.

Steppenläufer, die in den USA Tumbleweeds genannt werden, sind in Kalifornien keine Seltenheit. Auch in gefühlt jedem Western fliegen sie mindestens einmal durchs Bild. Allerdings sind sie dann deutlich kleiner.

Zum Glück der beiden "entschied" sich der XXL-Pflanzenball kurz vor einem möglichen Zusammenstoß "rechts abzubiegen". So flog das mehrere Meter umfassende "Monstrum" seitlich an dem Auto vorbei.

Das "Monstrum" rollte zum Glück am Auto der Filmenden vorbei. © TikTok/Screenshot/aimeedood

Auf X schrieb der NSW am Mittwoch: "Wir haben gestern im Simi Valley so einen riesigen Steppenläufer gesehen! Hat sonst noch jemand in Südkalifornien aufgrund der Santa-Ana-Winde kürzlich ein Tumbleweed-Erlebnis gehabt?"

Santa-Ana-Winde entstehen, wenn Luft aus einem Hochdruckgebiet über der trockenen Wüste westwärts zu einem Tiefdruckgebiet an der kalifornischen Küste strömt.

Aus einzelnen Pflanzenbüscheln können dann schnell größere Steppenläufer entstehen. Manchmal fliegen Hunderte dieser "Bälle" gleichzeitig.

An der kalifornischen Küste herrschten in dieser Woche mäßige Santa-Ana-Winde. Am Wochenende werden in einigen Gebieten Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 Meilen pro Stunde (circa 72 Kilometer pro Stunde) erwartet.

Ob dann noch einmal ein so großer Steppenläufer kommt, steht allerdings in den Sternen.