Als Frau sieht, was Weihnachts-Baum kann, muss sie ihn haben: Jetzt lachen Millionen mit!

Kentucky (USA) - Eigentlich sollte sie nur ein paar alte Weihnachtsdekorationen aus dem Keller ihres Arbeitgebers aussortieren. Doch als Candaca aus dem US-Bundesstaat Kentucky zusammen mit ihren Kollegen einen alten, aufziehbaren Weihnachtsbaum fand, ahnte sie nicht, was auf sie zukommen würde.

Klein und harmlos sieht dieser Weihnachtsbaum aus. Doch er hat es in sich. © TikTok/Screenshot/woobles.spooples

Für ihre Kollegen war das alte Ding in erster Linie Schrott, für Candace etwas ganz anderes. In einem Interview mit Newsweek sagte sie diese Woche: "Einer meiner Kollegen fand den Baum. Es gab eine Diskussion darüber, ob jemand ihn behalten wollte oder ob er weggeworfen werden sollte, und ich wusste einfach, dass ich ihn haben musste."

Der aufziehbare Baum stammt wahrscheinlich aus den neunziger Jahren. Wenn man ihn aufzieht, ertönt der Weihnachtsklassiker "We Wish You A Merry Christmas".

Allerdings gibt es schon bald ein Problem. Statt die Melodie gleichmäßig abzuspielen, dreht der Weihnachtsbaum alle paar Sekunden durch - und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Die offenkundig defekte Deko wird plötzlich blitzschnell, spielt parallel auch das Weihnachtslied in Highspeed ab. Candace fand das so witzig, dass sie sofort ein Video davon drehte und auf Snapchat teilte. Als einige Freunde sie dazu animierten, den Clip auch auf TikTok einzustellen, geschah es.