Als Friseur den Hut seines Kunden abnimmt, wartet darunter das haarige Grauen

Glasgow (USA) - Bei Barber Grants neuestem Kunden kann man gut nachvollziehen, warum dieser lieber ein Basecap trug: Darunter wartete nämlich ein haariges Problem. Zum Glück konnte der geschickte Friseur dafür sorgen, dass der junge Mann sich in Zukunft nicht mehr verstecken muss.

Barber Grant kümmerte sich diesmal um einen Kunden, der seine Mähne lieber unter einem Hut versteckte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

"Hier oben ist einiges los", stellt Friseur Barber aus Glasgow fest, als er den Hut des 25-Jährige abnimmt. Und diese Feststellung ist noch ziemlich milde ausgedrückt!

Tatsächlich gleicht das Haar des Kunden einer wilden Mähne, die schon lange nicht mehr gezähmt worden ist - und auch wenig Liebe abbekam. Denn der junge Mann hat definitiv Potenzial in all dem verstrubbelten Haupthaar. Das erkennt auch der Experte:



"Es sieht aus, als hättest du Naturlocken", sagt Grant in einem Instagramvideo beim Blick auf den verwuschelten Oberkopf. Auf die Frage, ob es sich dabei um eine Dauerwelle handelt, verneint der 25-Jährige.

"Oh, die werden sich total locken, wenn wir sie kürzer schneiden", freut sich der Friseur. Zusammen mit seinem Kunden erarbeitet er dann einen Schnitt-Schlachtplan.

Allgemein will der Mann, der aus Litchfield angereist ist, auf jeden Fall ordentlich Haar lassen. Wie so viele Männer derzeit entscheidet er sich für einen Mullet, einen modernen Vohukila, bei dem die vorderen Strähnen eher kurz gehalten werden und am Hinterkopf mehr Haarlänge behalten wird. Die Seiten wiederum sollen abrasiert werden.