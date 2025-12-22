Als Friseur-Kunde sein wahres Alter verrät, glaubt ihm keiner

Glasgow - Als Barber Grant erfuhr, wie alt sein Kunde wirklich ist, staunte er nicht schlecht: Dessen Frisur ließ ihn deutlich älter wirken - aber nicht im positiven Sinne! Zum Glück hatte Grant sofort eine Idee, wie er seinen unglücklichen Gast verwandeln könnte.

Ein 16-Jähriger mit schlimmen Geheimratsecken hatte Barber Grant aufgesucht. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Grant Branham hatte in einem seiner neuesten Instagram-Videos mal wieder einen Problemfall vor sich sitzen: Mit gerade einmal 16 Jahren klagte dieser Teenager über schlimme Geheimratsecken.

Auf Nachfrage verriet Grants Kunde, dass vor etwa einem Jahr sein Haar in der Stirngegend plötzlich deutlich lichter geworden war. Kein Wunder also, dass der Jugendliche seitdem nur noch Mütze trägt.

"Du versuchst, es also so gut wie möglich zu verdecken", fasst der Barber es zusammen. "So ziemlich", gibt der 16-Jährige frustriert zu.

Doch Grant hat schon einen Plan, wie sie der Mützenzeit wieder ein Ende bereiten könnten: "Ich sage dir jetzt dasselbe wie allen anderen mit diesem Problem: Je mehr Haare du an den Seiten wegnimmst, desto weniger fällt der Haaransatz auf."

Da sein Kunde bei der neuen Frisur keine Präferenzen hatte, durfte sich der Barber aus Glasgow auf dessen Haupt komplett ausleben.