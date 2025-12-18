Frau kauft Secondhand-Blazer für 100 Dollar: Als sie echten Wert erfährt, ist sie platt
Miami (Florida) - Bei diesem Wertzuwachs können Gold, Silber und Bitcoin einpacken: Denn was Zoe Bates vor Kurzem in einem Secondhand-Shop in Miami für zehn Blazer bezahlt hat, steht in keinem Verhältnis zu deren tatsächlichem Wert. Zwar ahnte die Frau bereits beim Kauf, dass sie ein gutes Geschäft machte. Doch als sie die Kleidungsstücke zu Hause überprüfte, fiel ihr die Kinnlade ganz weit herunter.
Schlappe 9,99 US-Dollar hatte Bates bezahlt, also knapp 100 US-Dollar für alle zusammen. Sie war also mit umgerechnet rund 85 Euro davongekommen.
Der tatsächliche Wert der Blazer stellte sich jedoch bei einer Recherche im Internet als 5000 bis 13.000 US-Dollar heraus - pro Stück! Rechnet man der Einfachheit halber den niedrigsten Wert mal zehn, kommt man also auf 50.000 US-Dollar, umgerechnet 42.578 Euro!
Das wirft natürlich Fragen auf, die Newsweek der Schnäppchenjägerin diese Woche stellte. Im Gespräch mit dem US-Magazin geriet Bates direkt ins Schwärmen.
Die Blazer der italienischen Modefirma ISAIA seien zufällig gerade erst in dem Goodwill Superstore angekommen, als sie dort eintraf - es sei wohl Schicksal gewesen.
Zoe Bates ist noch unsicher, was sie mit den Blazern machen wird
"Der Stoff sah so luxuriös aus", erzählte Bates. "Ich habe einen berührt und ihn mir genauer angesehen. Sie hingen alle an einem Kleiderständer, der gerade erst für den Verkaufsraum aufgestellt worden war."
"Sie waren in exzellentem Zustand. Die, die ich herausnahm, waren komplett mit Seide gefüttert", fügte die Secondhand-Shopperin hinzu. "Sie wurden vielleicht ein- oder zweimal getragen", mutmaßte sie.
Ursprünglich wollte Bates die Blazer an den Feiertagen an die verschiedenen Männer in ihrem Freundes- und Verwandtenkreis verschenken. Von diesem Plan ist sie inzwischen logischerweise abgewichen.
"Ich bin mir noch nicht sicher, was ich damit mache", sagte sie. "Vielleicht verkaufe ich sie und kaufe mir von dem Erlös ein Auto. Meins pfeift aus dem letzten Loch."
Titelfoto: Bildmontage: Reddit/Screenshots/u/ZoeB8s