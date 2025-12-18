Friseur muss lachen, als er Haare seines Kunden sieht: Doch kann er ihn noch retten?
Richmond (Virginia) - Er hat schon viele Frisuren gerettet. Doch bei diesem "Kandidaten" musste Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, erst einmal kräftig lachen - wohl auch vor Verzweiflung. Denn sein Gast hatte unter seinem Käppi langes, dünnes "Resthaar" verborgen. Wie sollte der Haar-Influencer das nur retten?
Seit Anfang der Woche ist der entsprechende TikTok-Clip auf Nguyens Seite abrufbar. Darin wird nach wenigen Sekunden deutlich: Trotz der großen Herausforderung ist die Stimmung zwischen den Männern bestens.
"Das dürfte deine härteste Challenge werden", sagt der Gast, während sich Nguyen vor Lachen kaum halten kann. "Es dünnt den ganzen Tag aus, Bro", legt der gut aufgelegte Kunde direkt nach.
Nguyen scheint sich nicht sicher zu sein, ob er aus dem, was noch da ist, eine Frisur machen kann. Deswegen stellt er die für einen Haar-Künstler etwas ungewöhnliche Frage: "Hast du mal daran gedacht, dir eine Glatze zu schneiden?"
Doch davon will der Kunde nichts wissen. Er kontert stattdessen mit einem kuriosen Spruch, der Nguyen sofort wieder laut lachen lässt.
TikTok-Video zeigt ulkiges Wortgefecht zwischen Friseur und Kunde
"Kahlköpfig und pleite zu sein, ist kein guter Look", so der US-Amerikaner. "Ich gebe mein Bestes", versucht Nguyen nach einer weiteren Betrachtung seiner dünnen Haare tiefzustapeln.
"Ich bin stundenlang aus Jersey angereist", erhöht der Kunde daraufhin den Druck - nach einer etwa fünfeinhalb Stunden langen Anreise. "Oh, meine Güte", lacht sein Friseur entsetzt.
"Willst du abschließend noch etwas sagen, bevor es losgeht?", fragt er kurz darauf. "Ich sehe dich auf der anderen Seite", witzelt sein Gast und sorgt damit erneut für Gelächter.
Dann wird geschnitten, was das Zeug hält. Klar, die langen Haare müssen ab. Aber auch der ungepflegte Vollbart wird gekürzt und angepasst. Schließlich ist alles fertig.
Nguyens Gast hat nun eine frische Kurzhaar-Frisur und einen elegant rasierten Bart. Das Ergebnis sieht definitiv besser aus als der vorherige Look. Aber ein Statement gibt der Kunde nicht mehr ab. Vielleicht hatte er sich nach der langen Fahrt mehr erhofft.
Doch wo nur wenig ist, da stößt auch Thai Nguyen an seine Grenzen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting