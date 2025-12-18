Friseur muss lachen, als er Haare seines Kunden sieht: Doch kann er ihn noch retten?

Richmond (Virginia) - Er hat schon viele Frisuren gerettet. Doch bei diesem "Kandidaten" musste Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, erst einmal kräftig lachen - wohl auch vor Verzweiflung. Denn sein Gast hatte unter seinem Käppi langes, dünnes "Resthaar" verborgen. Wie sollte der Haar-Influencer das nur retten?

Kaum ist das Käppi ab, kann sich Thai Nguyen vor Lachen kaum halten. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

Seit Anfang der Woche ist der entsprechende TikTok-Clip auf Nguyens Seite abrufbar. Darin wird nach wenigen Sekunden deutlich: Trotz der großen Herausforderung ist die Stimmung zwischen den Männern bestens.

"Das dürfte deine härteste Challenge werden", sagt der Gast, während sich Nguyen vor Lachen kaum halten kann. "Es dünnt den ganzen Tag aus, Bro", legt der gut aufgelegte Kunde direkt nach.

Nguyen scheint sich nicht sicher zu sein, ob er aus dem, was noch da ist, eine Frisur machen kann. Deswegen stellt er die für einen Haar-Künstler etwas ungewöhnliche Frage: "Hast du mal daran gedacht, dir eine Glatze zu schneiden?"

Doch davon will der Kunde nichts wissen. Er kontert stattdessen mit einem kuriosen Spruch, der Nguyen sofort wieder laut lachen lässt.