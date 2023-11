Als Mann merkt, wer hinter ihm im Auto sitzt, muss er hysterisch lachen

Netz - Nach einem harten Tag im Büro wollte er nur noch nach Hause fahren. Doch dann merkte Bradley Tuttle, dass die Dinge nicht ganz so liefen wie geplant. In seinem Toyota hatte sich nämlich ein unerwarteter Gast eingenistet.

Bradley Tuttle musste laut lachen, als er hinter sich blickte. © Reddit/Screenshot/u/go_fight_kickass

Als Tuttle diesen bemerkte, kannte er kein Halten mehr vor Lachen. Zum Glück machte der Mann von der überaus kuriosen Situation ein Selfie, das vergangene Woche auf Reddit viral gegangen ist.

Das war geschehen: Tuttle verbringt nicht den gesamten Tag im Büro. In seiner Mittagspause setzt er sich ins Auto, um nach Hause zu fahren und dort zu essen. Da es an diesem Tag, Mitte November, in der Region recht warm war, ließ der Büromensch kurzerhand die Autofenster zum Lüften offen.

Diese Gelegenheit wusste sein unerwarteter Mitfahrer für sich zu nutzen. Dass Tuttle nicht mehr allein war, als er zurück ins Büro fuhr, fiel ihm allerdings zunächst gar nicht auf. Rund vier Stunden später hatte der fleißige Arbeiter dann jedoch endlich seinen wohlverdienten Feierabend.

Als er nun zurück in den Toyota stieg, wurde er dort bereits sehnsüchtig erwartet.