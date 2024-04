Als Mutter sieht, was Partner ihrem Kind (3) angezogen hat, fällt sie aus allen Wolken

Quarton Lake Estates (Birmingham) - Eine Mutter aus dem Vereinigten Königreich staunte nicht schlecht, als sie nach Hause kam und entdeckte, was ihr Sohn (3) in ihrer Abwesenheit tragen musste.

Die weiße Unterwäsche, die ihr Kind in ihrer Abwesenheit nicht nur zu Hause, sondern auch in der Vorschule trug, war eigentlich für einen Spielzeug-Bären gemacht, den man sich in einem Laden selbst zusammenstellen lassen kann.

Als Jenna nämlich die gewaschenen Klamotten ihrer Familie von der Waschmaschine in den Trockner darüber sortierte, fiel ihr eine Unterhose von "Build-A-Bear" in die Hände. "Niemand hat es gemerkt", schreibt die dreifache Mutter auf TikTok .

Indy ist der älteste Sohn der Britin. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/imjennadavis1

"Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, sie anzuziehen", so die Britin.

Ein Teddybär der bekannten Marke ist nicht größer als 45 Zentimeter. Ein Junge in Indys Alter misst rund 95 Zentimeter. Das arme Kind bekam von seinem Vater also eine Unterhose von einem Spielzeug, was halb so klein ist wie Indy selbst.

Auch ein Sprecher von "Build-A-Bear" bestätigt gegenüber Newsweek, dass die Outfits der Teddys "speziell für Spielzeuge konzipiert" sind. Zudem seien die Stoffe nicht für die Verwendung bei Menschen getestet. Hinzu kommt auch noch, dass die besagte Unterhose an der Rückseite ein kleines Loch für den Teddybären-Bürzel hat.

"Mein Mann sagt, er habe es nicht bemerkt", so Jenna. Vielleicht sollte ihr Partner zur Strafe demnächst selbst mal in die Spielzeug-Unterwäsche hüpfen?