Als Schwiegertochter Originalpreis von kuriosem Wichtelgeschenk sieht, fällt sie aus allen Wolken
Utah (USA) - Für viele Familien und Freundesgruppen gehört es in der Vorweihnachtszeit dazu, gemeinsam zu wichteln und dabei außergewöhnliche, gar unsinnige Geschenke auszutauschen. Auch bei einer Familie aus Utah war ein äußerst fragwürdiges Wichtelgeschenk im Umlauf.
Gracie Wiggins war gemeinsam mit einigen Familienmitgliedern in einem Secondhand-Laden auf der Suche nach geeigneten Wichtelpräsenten für ihr traditionelles Wichtel-Event. Doch was Wiggins Schwiegervater ergatterte, ließ die US-Amerikanerin aus allen Wolken fallen.
In einem Video, welches Wiggins vor wenigen Tagen auf TikTok teilte, ist zu erkennen, wie ihr Schwiegervater einen lebensgroßen ausgestopften Schafbock auf den Rücksitz lädt - die Figur hatte er als sein persönliches Wichtelgeschenk auserkoren.
In dem Clip ist ihr erstauntes Gesicht zu sehen, ungläubig schlägt sie sich die Hand vor den Mund. Die junge Frau filmt weiter, wie ihr Schwiegervater beim Einladen ins Auto ein wenig mit dem ausgestopften Tier zu kämpfen hat. Die Begeisterung steht ihm dennoch ins Gesicht geschrieben.
Gracie Wiggins konnte zunächst gar nicht glauben, warum ihr Schwiegervater gut 300 US-Dollar (umgerechnet rund 257 Euro) dafür ausgegeben hatte, wie sie gegenüber Newsweek erzählt. Doch dann klärte er seine Familie auf und zeigte ihnen, was man üblicherweise für eine solche Figur hinlegt.
Das ausgestopfte Tier ist mehr wert als gedacht
"Auch der Rest der Familie war über seinen Kauf verwirrt, aber als er zeigte, wie viel ein Dallschaf einbringen kann, waren wir alle begeistert bei dem Gedanken, wie viel er tatsächlich dafür bekommen könnte", so Wiggins.
Tatsächlich werden die Figuren bis zu 5000 US-Dollar (umgerechnet rund 4288 Euro) gehandelt - ein Preis, mit dem die Familie nicht gerechnet hatte. Der Plan ist nun, die Figur für einen stolzen Preis zu verkaufen. Bis dahin findet das ausgestopfte Tier einen Platz in Wiggins Zuhause.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/gracie.t.wiggins