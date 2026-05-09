Friseur lacht laut auf, als Gast sein Alter verrät: Doch sein Umstyling rettet den Tag
Richmond (Virginia, USA) - Langes Haar, noch längerer Bart - und ein Alter, das Thai Nguyen völlig aus dem Konzept bringt. Das sind die Zutaten des neuen, kuriosen TikTok-Videos des Haar-Influencers aus Richmond in Virginia.
In dem Clip gibt es gleich zu Beginn den ersten peinlichen Moment. "Wie alt bin ich wohl?", will der Gast von seinem Friseur wissen. Der windet sich direkt: "Das ist eine gute Frage, Bro. Willst du, dass ich ehrlich antworte?"
"Yeah", entgegnet der Kunde. "Ich würde sagen, so etwa 35?!", rät Nguyen. "Ich bin gerade 28 geworden", lautet die niederschmetternde Antwort, die Nguyen direkt verzweifeln lässt: "Bro, oh mein Gott!"
Besser wird es danach erstmal nicht. Er habe seine Haare seit etwa zehn Jahren lang wachsen lassen und kaum gepflegt, lässt der 28-Jährige seinen Dienstleister wissen. Der hebt die lange Mähne daraufhin ein wenig verzweifelt hoch.
Den Bart soll Nguyen unterdessen nicht abschneiden, sondern nur kürzen. "Wie kurz denn?", hakt er nach. "Was immer du denkst, ist gut", ist sich der Kunde sicher.
"Hast du noch irgendwelche letzten Worte?", will Nguyen schließlich wissen. In der Tat: Die hat der junge Mann.
Kurioses TikTok-Video zeigt Verwandlung des Kunden
"Tu mir nichts Böses an", ermahnt er seinen Friseur im Spaß. Natürlich hat der Influencer nur Gutes mit dem US-Amerikaner vor. Schließlich will er seinem TikTok-Publikum ein beeindruckendes Umstyling präsentieren.
Das hat es tatsächlich in sich: Der Bart ist deutlich kürzer und sieht um ein Vielfaches gepflegter aus. Die langen Haare mussten einem frischen Kurzhaarschnitt weichen.
Kein Wunder, dass in der Kommentarspalte auf TikTok mehrere User schreiben, er sehe jetzt wie 25 aus. Was treuen Nguyen-Followern allerdings auffällt: Auch dieser Kunde trägt nach dem Makeover Ohrringe.
Soll das sein neues Aussehen verstärken? Der Friseur schweigt. Das nennt sich dann wohl "Betriebsgeheimnis".
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting