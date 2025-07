Amerikaner reservieren Tisch im Portugal-Urlaub: Was sie dort feststellen, lässt sie verblüfft zurück

Gaia (Portugal) - Eine ziemlich große Überraschung erlebten zwei US-amerikanische Touristen, als sie in ihrem Urlaub in Portugal einen Tisch in einem Restaurant reservierten. Ihr Erlebnis ging auf TikTok viral.

Anders als in den USA wird in Portugal deutlich später am Abend gegessen. Dadurch war das Lokal gegen 18 Uhr wie leer gefegt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/black_sherlock

Schnell war dann aber klar, dass es nicht am Essen oder Service lag, dass das Restaurant während des Besuchs der US-Amerikaner wie leer gefegt war - der einzige Grund war die Uhrzeit!

Was das Paar nicht beachtet hatte: In Südeuropa wird zu ganz anderen Tageszeiten gegessen als beispielsweise in den USA. Das Mittagessen wird meist erst zwischen 14 und 15 Uhr eingenommen, dadurch verschiebt sie die Zeit des Abendessens. Südeuropäer finden sich deshalb erst zwischen 20.30 und 22.30 Uhr am Tisch ein.

Ein Grund ist sicherlich die Wärme in jenen Ländern, die erst gegen Abend erträglich wird, andererseits wird das Abendessen dort ganz anders zelebriert.

David erinnert sich, dass er später am Abend tatsächlich die ersten anderen Restaurantbesucher antraf: "Eine Familie mit einem Baby tauchte auf, als wir gingen."

Das Video der US-Amerikaner erreichte auf TikTok mehr als 1,2 Millionen Aufrufe und sorgte vor allem bei Südeuropäern, die an die späten Mahlzeiten gewöhnt sind, sicherlich für Lacher.