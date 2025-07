Tourist findet mysteriösen Schädel mit Horn

St. Nectan’s Glen (Großbritannien) - Gab es sie doch? Ein mysteriöser Einhornschädel wurde in Großbritannien gefunden und sorgt für Aufsehen.

Alles in Kürze

"Am Rand der Klippe war Moos, und etwas ragte heraus [...] Es sah aus wie ein Horn, und ich zog daran [...] Es sah nicht so aus, als hätte es jemand letztes Wochenende dort hingelegt. Es sah richtig alt aus", erzählte Goodwin der britischen Tageszeitung.

Wie The Sun berichtet, machte in der Nähe von Tintagel, wo laut der Artus-Sage die legendäre Burg Camelot gestanden haben soll, der Tourist John Goodwin (46) eine außergewöhnliche Entdeckung.

Ein Barmann bot dem Mann unbegrenzt Bier im Tausch gegen den mysteriösen Schädel an. © Facebook/Screenshot/Archaeology Adventures

Goodwin brachte das Fundstück zunächst zum Museum für Hexerei und Magie im nahegelegenen Boscastle, doch dieses zeigte kein Interesse an dem Kopf.

Später am Abend bot ihm ein Barmann im Stonehenge Inn in Durrington, Wiltshire, unbegrenzt Bier im Tausch gegen den Schädel. "Meine Frau und ich tranken sieben oder acht, und dann ließen wir den Schädel dort", so Goodwin weiter.

Ob es sich bei dem Fund tatsächlich um die Überreste eines unbekannten Tiers handelt oder um eine gut gemachte Fälschung, ist bislang unklar.