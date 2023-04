André Ortolf ist Deutschlands Rekord-Weltrekordler! Seine neuste Bestleistung ist besonders kurios

André Ortolf (29) knackte mehr als 100 Weltrekorde! © Fotomontage: Screenshots/Instagram/andre.ortolf

Insgesamt hält Ortolf nun schon mehr als 100 Weltrekorde! Er ist der einzige Deutsche (und die jüngste Person überhaupt), der diesen Meilenstein knacken konnte.

Ob 100 Meter in Clogs rennen, Senf trinken oder Wackelpudding mit Stäbchen essen - in allem ist Ortolf laut Guinness World Records der Beste. Nun eroberte er sich seinen Capri-Sun-Weltrekord zurück.

"Ich bin sehr sehr gut, was Ess- und Trink-Rekorde betrifft" , erklärte der 29-Jährige gegenüber TAG24. "Ich hatte diesen Rekord schonmal, er wurde mir aber wieder abgenommen." Doch das wollte der Rekord-Jäger nicht auf sich sitzen lassen.

Also trainierte er "ein bisschen" und schlürfte seine Capri-Sun Ende vergangenen Jahres in knapp über zehn Sekunden aus: Weltrekord! Das Video der Schnelltrink-Bestleistung postete Guinness World Records in dieser Woche in den sozialen Medien.

Eine bestimmte Vorbereitung für seinen Coup habe er allerdings nicht gehabt. "Ich habe dieses Mal versucht, möglichst schnell den Strohhalm in die Capri Sonne zu bekommen, das macht nämlich schon ein Großteil der Zeit aus." Immerhin zwei, drei Sekunden hätte er dadurch gespart.