Mutter schaut nach schlafendem Baby und kann nicht glauben, was sie vorfindet

Großbritannien - Als sie sah, wie ihre Tochter schlief, konnte sie selbst kein Auge mehr zubekommen. Amy Gitts (29) aus Großbritannien ist seit sieben Monaten Mutter. Fünfeinhalb Monate nach der Geburt entwickelte ihre Tochter Mia erstmals die Schlafgewohnheiten, die ihrer Mutter so zu schaffen machten.

Mia schläft wie ein Baby. © TikTok/Screenshot/amyg1407

Als die Britin an jenem Abend nach ihrem Baby schaute, konnte sie nicht glauben, was sie sah. Mia lag auf dem Bauch, das Gesicht in die Matratze gedrückt.

Während der besorgten Mutter allein bei diesem Anblick die Luft wegblieb, hatte sie vor allem Angst, dass es ihrer Tochter wirklich so gehen könnte.

"Als frischgebackene Mutter war ich so ängstlich, dass ich überhaupt nicht schlafen konnte. Ich hatte Angst, sie würde aufhören zu atmen, weil sie ihr Gesicht gerne in die Matratze vergräbt", sagte die 29-Jährige jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Während die arme Mutter Nacht für Nacht schlaflos neben ihrem Kind lag, machte sie schließlich eine Beobachtung, die sie beruhigte.