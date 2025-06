"Annabelle" auf Grusel-Tour: Verfluchte Puppe sorgt für mysteriöse Vorfälle

Louisiana (USA) - Seit Anfang Mai tourt die verfluchte Puppe "Annabelle" durch mehrere US -Bundesstaaten - und wird mit einer Reihe bizarrer und unheimlicher Vorfälle in Verbindung gebracht.

Die Ursache für den Brand auf der alten Plantage ist bislang ungeklärt. © Screenshot/X/Unitedcanjunnavy

Wie Daily Mail berichtet, machte die berüchtigte Annabelle-Puppe am 13. Mai ihren zweiten Tourstopp in Louisiana auf der historischen, 166 Jahre alten Nottoway-Plantage. Kurz nach ihrem Aufenthalt brach dort ein verheerendes Feuer aus, das die Plantage in Schutt und Asche legte. Die genaue Brandursache ist bislang noch nicht geklärt.

In den sozialen Medien entflammten die Spekulationen sofort. Auf X schrieb ein User: "Vor drei Tagen haben sie Annabelle, eine der furchterregendsten Puppen überhaupt, von Monroe (Connecticut) nach New Orleans (Louisiana) gebracht, und jetzt ist die größte Zuckerrohrplantage Louisianas niedergebrannt UND elf Häftlinge sind aus einem Gefängnis in New Orleans ausgebrochen…"

Die Gerüchte sorgten für Angst und Schrecken. Viele Nutzer machten sich Sorgen um ihre Städte und suchten sogar Kontakt zu den Veranstaltern der Annabelle-Tour. Doch diese wiesen die wilden Theorien entschieden zurück und sind überzeugt, dass es sich bei den Ereignissen um reinen Zufall handelt.

Ob die Horror-Puppe wirklich etwas mit den Unglücken zu tun hat, ist ungewiss. Doch ihr Auftreten bleibt bis heute gruselig und fesselt zahlreiche Verschwörungstheoretiker.