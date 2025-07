23.07.2025 16:30 9.811 Weil er nicht nüchtern wird: Lkw-Fahrer sitzt seit einer Woche auf Raststätte fest

Seit einer Woche sitzt ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein an einer Rastanlage an der A6 in Rheinland-Pfalz fest.

Von Bernadette Winter Waldmohr - Seit einer Woche sitzt ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein an einer Rastanlage an der A6 in Rheinland-Pfalz fest. Alles in Kürze Lkw-Fahrer sitzt seit einer Woche auf Raststätte fest

Führerschein wurde wegen Alkoholkrankheit entzogen

Mann hatte über 3 Promille Atemalkohol

Weitere Tests bestätigen Unfähigkeit zum Fahren

Nachdem der 40-Jährige über Tage nicht nüchtern wurde, nahmen ihm die Beamten seine Papiere ab und stellten sicher, dass er nicht weiterfahren kann. Eigentlich habe sich der Chef des Lkw-Fahrers darum kümmern wollen, dass das Fahrzeug am Wochenende weitertransportiert werden könne. Das sei bislang aber noch nicht passiert, teilte die Polizei mit. Zunächst hatte der SWR berichtet. Der Mann könne sich verpflegen, duschen und stehe mit seinem Chef in Kontakt, so die Polizei. Er habe zugegeben, alkoholkrank zu sein. Der 40-Jährige hielt gerade seine Ruhezeit an einer Raststätte in Waldmohr westlich von Kaiserslautern ab, als Polizisten ihn am Montag vergangene Woche auf einen Zeugenhinweis hin kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Mann weiterhin nicht fahrtüchtig Nach einem erneuten Test am vergangenen Dienstag hätte der Mann seinen Führerschein eigentlich zurückbekommen sollen. Stattdessen rückten die Beamten samt Papieren wieder ab: Auch der zweite Test zeigte weiterhin einen Wert von über drei Promille. Laut einem Polizeisprecher wurde bei dem Mann sogar am vergangenen Mittwoch noch ein Wert von rund 2,4 Promille gemessen. Wann er nun abgeholt wird, konnte die Polizei nicht sagen.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa