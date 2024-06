"Ass im Ärmel": Kuriose Polizei-Aktion soll Cold Cases endlich lösen!

Die Karten werden an über 60 Bezirksgefängnisse und 145 weitere Einrichtungen im ganzen Bundesstaat verteilt, so Moody weiter. Die Hoffnung sei, Erinnerungen wachzurütteln und so "neue Hinweise und Einsichten von Insassen" zu erhalten.

Der Mord an Ingrid Lugo (†34) konnte mithilfe eines Insassen, dem die Pik-Sechs in die Hände fiel, gelöst werden. © Montage: Manatee County Sheriff's Office/Florida Attorney General's Office

So auch bei dem Mord an der 34-jährigen Ingrid Lugo, deren Leiche Bauarbeiter im Jahr 2004 in einem Rückhaltebecken in Florida gefunden hatten. Der Fall war ungelöst geblieben, bis Lugo auf einem Kartenspiel erschien, das 2007 verteilt wurde.

Ein Insasse war auf die Pik-Sechs mit Lugos Fall gestoßen und informierte daraufhin die Strafverfolgungsbehörden über einen Mann namens Bryan Curry, mit dem er Zeit im Gefängnis verbracht habe und von dem er glaube, er sei an dem Mord beteiligt gewesen.

Wenig später wurde Curry zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass er seine Ex-Verlobte - Ingrid Lugo - brutal erwürgt hatte.

Kreative Methoden wie die Kartendecks sind in den USA dringend notwendig, da die Aufklärungsrate von Tötungsdelikten in den letzten fünf Jahrzehnten um mehr als 20 Prozent gesunken ist.

"Diese Initiative zielt darauf ab, einige der quälendsten ungelösten Mordfälle Floridas anzugehen", sagte Moody. "Indem wir diese Fälle in Justizvollzugs- und Hafteinrichtungen ins Rampenlicht rücken, hoffen wir, Hinweise zu erhalten, die bei ihrer Lösung helfen und den Familien und Angehörigen der Opfer den dringend benötigten Abschluss bieten."