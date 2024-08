Frau freut sich auf Flug über Fensterplatz: Doch was der Typ neben ihr treibt, versaut ihr alles

Zunächst hoffte das Au-pair, dass es sich um eine einmalige Sache handeln würde. Was stattdessen passierte, hielt sie in einem Video fest, das inzwischen auf TikTok viral gegangen ist.

Datenschutz gewahrt: Fanny Gagnon O'Donnell filmt den nervigen Passagier, der sich selbst so stark verdeckt, dass er nicht zu erkennen ist. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/fanntayeule

Denn der kuriose Clip hat seit Ende Juli 3,3 Millionen Views und mehr als 195.000 Likes eingeheimst. Der Mann habe versucht, Fotos vom Fenster und den Wolken zu machen, sagte O'Donnell diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

"Ein oder zwei sind in Ordnung. Aber er kam immer mehr in meinen Freiraum und ich sah ihn komisch an", so die TikTokerin. Schließlich ergriff sie eine drastische Maßnahme, um dem Störenfried die Augen zu öffnen - was komplett nach hinten losging.

"Ich schloss das Fenster, um zu signalisieren, dass es vorbei war. Aber dann schien er verwirrt zu sein", erklärte sie. "Ein paar Minuten später tippte er mir auf die Schulter, um mir zu sagen, dass ich das Fenster wieder öffnen solle. Ich fühlte mich schlecht, also tat ich es", gab O'Donnell gegenüber dem US-Magazin zu.

Wenigstens kann sie sich nach dem dreistündigen Flug darüber freuen, nun immerhin einen viralen Hit gelandet zu haben.