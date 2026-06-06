Frau wird bei Sicherheitskontrolle am Flughafen rausgezogen: Der Grund macht sie baff

Pittsburgh (USA) - Eine Frau aus den USA staunte nicht schlecht, als sie den wahren Grund für eine zusätzliche Kontrolle am Flughafen herausfand. Nun macht sie ihre Erfahrung öffentlich, um andere Frauen darauf vorzubereiten.

Content-Creatorin Lindsey Gurk musste sich am Flughafen einer Nachkontrolle unterziehen. Sie glaubt, dass ihr Periodenblut der Auslöser gewesen sei. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/lindseygurk

Wer Erfahrungen mit dem Reisen per Flugzeug hat, wird den Moment kennen, wenn man bei der Sicherheitskontrolle durch den Körperscanner tritt und hofft, dass der Alarm nicht auslöst.

Content-Creatorin Lindsey Gurk traf genau dieses Schicksal und sie wurde nach dem Detektor von einer Sicherheitsbeamtin zur Seite gerufen. "Ich dachte mir: Hm, interessant, das liegt bestimmt an meiner Halskette oder so'", erinnert sich die US-Amerikanerin in einem Instagram-Video. Dann fiel ihr Blick auf den Monitor des Scanners und sie erkannte, was die Flughafenangestellten veranlasst hatte, sie nicht weiterzulassen:

"Es gab eine gelbe Warnung und eine rote Warnung. Beides im Schrittbereich", so Lindsey. Dann schoss es ihr wie ein Blitz in den Kopf: An jenem Tag befand sie sich an Tag zwei ihrer Menstruation und sie trug einen speziellen Periodenslip.

Dann begann die manuelle Nachkontrolle und die Beamtin erklärte Lindsey, dass sie sie an ihren Beinen und am Gesäß abtasten würde. Auf die Frage, ob Lindsey gefährliche Gegenstände oder Sprengstoff bei sich hätte, wies die Blondine auf ihre Periodenunterwäsche hin. "Sie hat mich also gründlich abgetastet – öffentlich, so wie ich es gewünscht hatte", so die Instagrammerin. "Ich dachte mir: 'Das ist wahrscheinlich ganz normal. Du musst dich deswegen nicht komisch fühlen'."

Als die Securitymitarbeiterin sie dann aber mit einem Schmunzeln entließ, war Lindsey klar, dass der Vorfall eben doch nicht so alltäglich ist. "Falls ihr euch fragt, warum ich eine doppelte Warnung bekommen habe: Weil Blut Metall enthält. Viel Eisen", ist sich die US-Amerikanerin über den Grund für die Nachkontrolle sicher.