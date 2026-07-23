Werdender Vater wünscht sich Umstyling: Friseur liefert mächtig ab

Richmond (Virginia/USA) - Bei diesem Kunden (33) war Thai Nguyen sofort klar: Die Kamera musste angeschmissen werden. Der Haar-Influencer aus Richmond in Virginia (USA) hatte nämlich mal wieder einen echten "Härtefall" in seinem Salon. Der dabei entstandene TikTok-Clip zeigt, wie der Friseur ein mächtiges Umstyling abliefert.

Dieser Kunde (33) wollte ein komplettes Umstyling - und bekam es. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

In dem kuriosen Clip sitzt der Gast, ein werdender Vater, mit einem Basecap in Nguyens Salon. Er scheint zu ahnen, dass es mit dem Aufdecken seiner "Frisur" nicht besser wird.

Sein Dienstleister zelebriert diesen Moment regelrecht, zählt sogar einen Countdown herunter: "Drei, zwei, eins!" Dann hebt Nguyen das Cap ab. In der Tat wird damit nichts besser.

Neben Hornbrille und viel zu langem Zottelbart kann sein Kunde auch nicht mit dem fettigen, plattgedrückten Haar punkten. "Meine Frau trägt das Baby aus. Ich muss die Haare austragen", witzelt er etwas hilflos.

Nguyen verspricht dem 33-Jährigen, dass er wieder wie Ende 20 aussehen werde, sobald er mit seiner Arbeit fertig sei. Dann macht sich der Haar-Profi ans Werk.