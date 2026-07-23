Werdender Vater wünscht sich Umstyling: Friseur liefert mächtig ab
Richmond (Virginia/USA) - Bei diesem Kunden (33) war Thai Nguyen sofort klar: Die Kamera musste angeschmissen werden. Der Haar-Influencer aus Richmond in Virginia (USA) hatte nämlich mal wieder einen echten "Härtefall" in seinem Salon. Der dabei entstandene TikTok-Clip zeigt, wie der Friseur ein mächtiges Umstyling abliefert.
In dem kuriosen Clip sitzt der Gast, ein werdender Vater, mit einem Basecap in Nguyens Salon. Er scheint zu ahnen, dass es mit dem Aufdecken seiner "Frisur" nicht besser wird.
Sein Dienstleister zelebriert diesen Moment regelrecht, zählt sogar einen Countdown herunter: "Drei, zwei, eins!" Dann hebt Nguyen das Cap ab. In der Tat wird damit nichts besser.
Neben Hornbrille und viel zu langem Zottelbart kann sein Kunde auch nicht mit dem fettigen, plattgedrückten Haar punkten. "Meine Frau trägt das Baby aus. Ich muss die Haare austragen", witzelt er etwas hilflos.
Nguyen verspricht dem 33-Jährigen, dass er wieder wie Ende 20 aussehen werde, sobald er mit seiner Arbeit fertig sei. Dann macht sich der Haar-Profi ans Werk.
TikTok-Video zeigt kurioses Umstyling
Dabei lässt Nguyen nichts aus. Der Bart wird deutlich gekürzt und in Form gebracht. Die Haare werden ebenfalls um mehrere Zentimeter gekürzt, dafür erhalten sie aber mehr Volumen.
Damit das Umstyling seine volle Wirkung entfalten kann, muss der Kunde seine Brille beiseitelegen. Und - es scheint Nguyens Spleen zu sein - er trägt plötzlich glänzende Ohrringe. Diese tragen (fast) alle Männer im Vorher-Nachher-Vergleich.
In der Kommentarspalte muss sich Nguyen deshalb von aufmerksamen Zuschauern ab und an ein wenig Häme gefallen lassen. Ansonsten kann sich das Ergebnis aber durchaus sehen lassen.
Von dem "Härtefall" ist in jedem Fall nichts mehr übrig. Im Gegenteil: So, wie der US-Amerikaner jetzt aussieht, kann er sich guten Gewissens darauf freuen, sein Baby erstmals zu Gesicht zu bekommen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting