Mann ersteigert herrenlosen Koffer: Was er am Ende darin findet, kann er nicht verstehen

Großbritannien - Er ersteigert herrenlose Koffer in Serie. Dass Scott Fensome unter diesen Umständen natürlich nicht immer nur Volltreffer landen kann, ist ihm völlig klar. Doch an diesem Objekt, das er an einem britischen Flughafen für 100 britische Pfund (rund 117 Euro) erworben hatte, verzweifelte er dann doch ein wenig.

Dieser Koffer sorgte bei Scott Fensome für gemischte Gefühle. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ecomkings0

In seinem neuesten TikTok-Video vom Freitag preist er den Koffer zunächst noch groß an: "Ihr werdet nicht glauben, was unten in diesem Koffer lag." Doch vor allem der Brite scheint damit ein großes Problem zu haben.

In dem kuriosen Clip zeichnet sich schon von Anfang an ab, dass dieser Koffer kein Goldstück ist. Denn er ist bereits von außen völlig verdreckt. Besser wird es nicht, als Fensome ihn öffnet.

Etwas genervt zieht der Händler ein schmutziges, gebrauchtes Kleidungsstück nach dem anderen heraus. Schnell wird klar, dass der Besitzer auf einer Baustelle gearbeitet haben muss.

Neben typischen Bauarbeiter-Klamotten findet Fensome schließlich noch einen klassischen Schutzhelm. "Meine Klamotten sind frisch gewaschen", ärgert sich der Käufer, als er mal wieder eine Ladung Staub abbekommt.

Das dicke Ende kommt dann am Schluss: Werkzeug, jede Menge Werkzeug.