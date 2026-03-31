Augenbinde statt Bühnenblick: Theatergäste sehen die gesamte Vorstellung über nichts
Los Angeles (USA) - Ein Theater in Los Angeles hat Besuchern eine ganz neue, bizarre Erfahrung ermöglicht, indem sie während der gesamten Vorstellung die Augen verbunden bekamen.
Die Premiere "Poe: Puls & Pendel" bietet Theatergängern im Theatre Obscura LA ein völlig neues Erlebnis: Für 63,80 Dollar (rund 56 Euro) tragen sie eine Augenbinde und sehen nichts.
Paul Millet, der Gründer des Projekts, erklärte gegenüber Los Angeles Times, dass das Weglassen von visuellen Elementen die beabsichtigte unheimliche Wirkung der Aufführung verstärken soll.
"Seien Sie bereit, sich unwohl zu fühlen. Unbehagen trägt meiner Meinung nach dazu bei, das Erlebnis zu intensivieren und idealerweise die emotionalen Reaktionen hervorzurufen, die die Geschichte auslöst", so Millet.
Millet will mit dem Stück die Fantasie des Publikums anregen
Das Stück setzt gezielt auf intensive Sinneseindrücke. Es enthält Schreckmomente, laute Geräusche und - mit Zustimmung des Zuschauers - auch kleine Berührungen.
Gelegentlich kommen zudem Gerüche und bestimmte Düfte zum Einsatz, um die Erzählung zu verstärken.
Der Aufführungsraum selbst ist mit verzierten alten Stühlen und Teppichen eingerichtet und in rotes Licht getaucht, das als einzige Lichtquelle eine unheimliche Atmosphäre schafft.
Millet sagte, sein Ziel sei es dabei, die Fantasie des Publikums anzuregen.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Theatre Obscura L.A.