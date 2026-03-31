Augenbinde statt Bühnenblick: Theatergäste sehen die gesamte Vorstellung über nichts

Los Angeles (USA) - Ein Theater in Los Angeles hat Besuchern eine ganz neue, bizarre Erfahrung ermöglicht, indem sie während der gesamten Vorstellung die Augen verbunden bekamen.

Für 63,80 Dollar (rund 56 Euro) tragen die Besucher eine Augenbinde und sehen nichts. © Facebook/Screenshot/Theatre Obscura L.A.

Die Premiere "Poe: Puls & Pendel" bietet Theatergängern im Theatre Obscura LA ein völlig neues Erlebnis: Für 63,80 Dollar (rund 56 Euro) tragen sie eine Augenbinde und sehen nichts.

Paul Millet, der Gründer des Projekts, erklärte gegenüber Los Angeles Times, dass das Weglassen von visuellen Elementen die beabsichtigte unheimliche Wirkung der Aufführung verstärken soll.

"Seien Sie bereit, sich unwohl zu fühlen. Unbehagen trägt meiner Meinung nach dazu bei, das Erlebnis zu intensivieren und idealerweise die emotionalen Reaktionen hervorzurufen, die die Geschichte auslöst", so Millet.