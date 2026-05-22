22.05.2026 19:24 Irre Vorbereitung auf Bodybuilder-Wettkampf: Mann konsumiert Steroide und säuft 24 Bier - täglich!

Irre Aktion von Content-Creator Peter Mossfield sorgt im Net6z für Diskussionen.

Von Anne-Sophie Mielke

New York - Peter Mossfield (31) will demnächst an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilnehmen. Während andere in den Wochen davor strikte Diäten abhalten, ihre Posen vor dem Spiegel einstudieren und sich einem intensiven Training unterziehen, setzt der US-Amerikaner auf eine eher unübliche Strategie.

Peter Mossfield (31) aus New York kippt sich direkt nach dem Aufwachen ein Schluck Alkohol die Kehle herunter - und so geht es den ganzen Tag weiter! © Bildmontage/Screenshot/Instagram/boozebagfitness Mossfield, der in den sozialen Netzwerken bereits im vergangenen Jahr mit einem verrückten Experiment viral gegangen ist, bereitet sich auf den Wettbewerb mit einem Mix aus Anabolika und Alkohol vor. Neben der Einnahme von Steroiden konsumiert der 31-Jährige 24 Bier - und das täglich. 2025 wurde er durch seinen Versuch, sich absichtlich dem Alkohol hinzugeben, um dann zu sehen, ob er wieder davon loskommen würde, bekannt. Mittlerweile ist er bei Tag 82 angekommen und dokumentiert auf seiner Instagramseite "boozebagfitness" seine Fortschritte. "24 Bier am Tag trinken – und dabei in die beste körperliche Verfassung meines Lebens kommen sowie meine Frau zurückgewinnen", heißt es in seinem anderen Profil. Kurioses Verblüffende Ähnlichkeit: Albino-Büffel "Donald Trump" begeistert das Netz Bevor der 31-jährige New Yorker aufsteht, kippt er sich bereits zwei Schnapsgläser hinter, mischt anschließend seinen Kaffee mit Vodka und spült seine Nahrungsergänzungsmittel ebenfalls mit dem Gesöff runter. Richtige Nahrung nimmt er nur wenig zu sich - oft ist sein Frühstück die einzige Mahlzeit am Tag.

Typ aus den USA sorgt mit irrer Bodybuilder-Aktion für Aufruhr