Irre Vorbereitung auf Bodybuilder-Wettkampf: Mann konsumiert Steroide und säuft 24 Bier - täglich!
New York - Peter Mossfield (31) will demnächst an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilnehmen. Während andere in den Wochen davor strikte Diäten abhalten, ihre Posen vor dem Spiegel einstudieren und sich einem intensiven Training unterziehen, setzt der US-Amerikaner auf eine eher unübliche Strategie.
Mossfield, der in den sozialen Netzwerken bereits im vergangenen Jahr mit einem verrückten Experiment viral gegangen ist, bereitet sich auf den Wettbewerb mit einem Mix aus Anabolika und Alkohol vor. Neben der Einnahme von Steroiden konsumiert der 31-Jährige 24 Bier - und das täglich.
2025 wurde er durch seinen Versuch, sich absichtlich dem Alkohol hinzugeben, um dann zu sehen, ob er wieder davon loskommen würde, bekannt.
Mittlerweile ist er bei Tag 82 angekommen und dokumentiert auf seiner Instagramseite "boozebagfitness" seine Fortschritte. "24 Bier am Tag trinken – und dabei in die beste körperliche Verfassung meines Lebens kommen sowie meine Frau zurückgewinnen", heißt es in seinem anderen Profil.
Bevor der 31-jährige New Yorker aufsteht, kippt er sich bereits zwei Schnapsgläser hinter, mischt anschließend seinen Kaffee mit Vodka und spült seine Nahrungsergänzungsmittel ebenfalls mit dem Gesöff runter. Richtige Nahrung nimmt er nur wenig zu sich - oft ist sein Frühstück die einzige Mahlzeit am Tag.
Typ aus den USA sorgt mit irrer Bodybuilder-Aktion für Aufruhr
In seinen alltäglichen Updates hält er vor seinen 28.500 Followern auch nicht mit Nebenwirkungen seines völlig irren Selbstversuchs hinterm Berg. Denn in den vergangenen knapp drei Monaten musste der Content-Creator einige Veränderungen feststellen, darunter Schlafstörungen, ständige Harndrang sowie ein ganz neuer Körpergeruch.
Letzterer sei sogar "besser als vorher", meint er. Der US-Amerikaner berichtet zudem über ein "Gewächs" an seiner Seite. Er glaubt allerdings, dass es sich lediglich um einen "fehlplatzierten Latissimus- oder schrägen Bauchmuskel" handelt. "Alles in allem gibt es keinen Grund zur allzu großen Sorge", so Mossfield gegenüber LadBible.
Neben Bier und Steroiden setzt der 31-Jährige noch auf weitere "Mittelchen": Es hätte sich sein Urin mittlerweile blau gefärbt, was auf Mossfields Einnahme von Methylenblau zurückzuführen ist. Die Chemikalie soll angeblich das Immunsystem stärken, allerdings warnen Experten vor einem unbeaufsichtigten Konsum.
Nach 82 Tagen voller Alkohol und fragwürdigen Medikamenten kann man nicht leugnen, dass der Content-Creator an Muskeln zugelegt hat. Viele Zuschauer vermuten aber, dass er entweder heimlich Gewichte gestemmt hat, wenn die Kamera aus ist oder dass sich in seinen Oberarmen lediglich Flüssigkeit angesammelt hat.
Dass das Experiment hochgradig gefährlich ist und längerfristige negative Folgen für seinen Organismus haben könnte, sei an dieser Stelle dennoch erwähnt. Einige Follower betteln Mossfield an, die Aktion abzubrechen, da sie fürchten, dass er das Ganze nicht überleben wird.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/boozebagfitness