Mann schämt sich für verfilzte Haare: Nach neun Jahren rettet ihn dieser Friseur endlich
Glasgow (USA) - Neun Jahre lang ließ ein junger Mann niemanden an sein Haupthaar, doch jetzt sollte sich vieles in seinem Leben ändern – vor allem auf dem Kopf. Zum Glück wusste der Instagram-Friseur Grant aus den USA, was zu tun war.
Im Vorgespräch beichtet der junge Mann, dass er sich zuletzt nicht wirklich gut um seine lockigen Haare gekümmert hatte: "Ich habe aufgehört, es zu waschen, habe aufgehört, es zu bürsten", meint er in Grants Video. "Früher habe ich es geliebt, aber jetzt schäme ich mich irgendwie dafür."
Seine teilweise verfilzten Haare trug er eigentlich nur noch in einem Pferdeschwanz. "Ich habe neun Jahre gewartet, bis ich mir überhaupt die Haare schneiden ließ", verrät er weiter. Barber Grant fehlen beim Anblick der ungepflegten Mähne beinahe die Worte: "Du meine Güte", bringt er lediglich hervor.
Man hätte ihn immer als "Mädchen" betitelt und deshalb wolle er sich nun von den langen Haaren trennen, erklärt Grants Kunde. "Ich möchte generell etwas in meinem Leben verändern, und ich habe das Gefühl, dass meine Haare eine Sache sind, die ich kontrollieren kann – deshalb möchte ich sie mir schneiden lassen."
Was genau auf seinem Kopf passiert, wäre ihm egal – es soll nur richtig gemacht werden. Deshalb wäre er auch nach Glasgow in Grants Salon gekommen und vertraue jetzt auf dessen Expertise.
Friseur Grant macht Kunden glücklich
Der Friseur braucht nicht lange, um zu entscheiden, was seinem Kunden am besten stehen würde:
Da der junge Mann sein rundliches Gesicht nicht betonen möchte, wählt Grant einen sogenannten "Warrior Cut" – übersetzt Krieger-Schnitt. Dieser soll dem US-Amerikaner ein markantere, eckigere Gesichtskontur verleihen und ihn maskuliner wirken lassen.
Und Grant sollte wie so oft recht behalten: Der neue Haarschnitt schmeichelt dem Kunden tatsächlich sehr und lässt ihn gepflegter und seriöser wirken. Zufrieden lächelt er am Ende des Videos in die Kamera.
Grants Follower auf Instagram sind begeistert: "Wow! 🤩 Er wirkt schlanker, jünger und sieht so gut aus! 👏👏👏", lobt ein Zuschauer. Ein anderer schreibt: "Am Ende sieht er so glücklich aus. Ich liebe solche Videos!" Eine weitere Person fordert den Kunden auf, Grant ein "ordentliches Trinkgeld" für dessen Meisterwerk zu geben.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g