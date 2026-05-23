Mann schämt sich für verfilzte Haare: Nach neun Jahren rettet ihn dieser Friseur endlich

Glasgow (USA) - Neun Jahre lang ließ ein junger Mann niemanden an sein Haupthaar, doch jetzt sollte sich vieles in seinem Leben ändern – vor allem auf dem Kopf. Zum Glück wusste der Instagram-Friseur Grant aus den USA, was zu tun war.

Neun Jahre lang hatte der junge Mann niemand an seine Haare gelassen. Nun wünschte er sich eine Veränderung. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Im Vorgespräch beichtet der junge Mann, dass er sich zuletzt nicht wirklich gut um seine lockigen Haare gekümmert hatte: "Ich habe aufgehört, es zu waschen, habe aufgehört, es zu bürsten", meint er in Grants Video. "Früher habe ich es geliebt, aber jetzt schäme ich mich irgendwie dafür."

Seine teilweise verfilzten Haare trug er eigentlich nur noch in einem Pferdeschwanz. "Ich habe neun Jahre gewartet, bis ich mir überhaupt die Haare schneiden ließ", verrät er weiter. Barber Grant fehlen beim Anblick der ungepflegten Mähne beinahe die Worte: "Du meine Güte", bringt er lediglich hervor.

Man hätte ihn immer als "Mädchen" betitelt und deshalb wolle er sich nun von den langen Haaren trennen, erklärt Grants Kunde. "Ich möchte generell etwas in meinem Leben verändern, und ich habe das Gefühl, dass meine Haare eine Sache sind, die ich kontrollieren kann – deshalb möchte ich sie mir schneiden lassen."

Was genau auf seinem Kopf passiert, wäre ihm egal – es soll nur richtig gemacht werden. Deshalb wäre er auch nach Glasgow in Grants Salon gekommen und vertraue jetzt auf dessen Expertise.