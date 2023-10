"Aus Versehen abgerissen": Frau kommt aus dem Urlaub, doch ihr Haus steht nicht mehr

Atlanta (USA) - Eine Hausbesitzerin aus den USA kehrte vergangenen Monat aus dem Urlaub zurück und stand vor einem Trümmerhaufen. Ein Unternehmen riss versehentlich ihr Haus ab, weil es sich in der Adresse geirrt hatte.

Susan Hodgson kam gerade aus dem Urlaub, doch die Erholung währte nicht lange, als sie herausfand, dass man ihr Haus abgerissen hatte. (Symbolfoto) © 123rf/timonko

Nach einem beendeten Urlaub und eine vielleicht nicht ganz so stressfreien Rückreise freuen sich die meisten aufs Ankommen Zuhause. Für Susan Hodgson aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, wurde das allerdings zu einem Schock, der noch immer währt.

Anstelle ihres Hauses, fand sie einem Trümmerhaufen vor.

"Ich bin wütend", erklärte Hodgson gegenüber dem Nachrichtenportal Associated Press am gestrigen Samstag. Auch gut einen Monat später "wache sie immer wieder auf" und fragt sich, "Ist das alles ein Witz oder so?".

"Ich stehe einfach nur unter Schock", fügte sie hinzu. Denn ein Abriss war weder geplant noch habe es einen triftigen Grund dafür gegeben.

"Die Steuern sind bezahlt und alles läuft über [diese Adresse]", sagte die verständnislose Hausbesitzerin.