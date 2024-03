Frau geht in China an den Strand und ist geschockt, als sie sieht, was dort aufgebaut ist

Haitang (China) - Eine 22-jährige TikTokerin machte an einem Strand in China eine interessante Entdeckung, die sie sofort mit der Welt teilen musste.

Der Strand, an dem sich die junge Frau aufhält, wird per Kamera streng überwacht. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ louiserct

Louise ist als französische Austauschstudentin derzeit in China und muss sich noch an einige Sitten des Landes gewöhnen.

Denn selbst am Meer, an dem man eigentlich seine Freiheit genießen soll, gibt es in China strikte Regeln.

"Stell dir vor, du bist am Strand in China", schreibt die Französin in ihrem viralen Video auf TikTok. Dort sieht man die 22-Jährige in einem luftigen Hemd im Sand sitzen und in die Kamera grinsen. So weit nichts Ungewöhnliches.

Doch als sie ihr Handy schwenkt, erkennt man sofort, was die junge Frau meint: Der Strand wird extrem penibel überwacht.