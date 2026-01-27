Badelatschen-Diebstahl endet im Knast: Urlauber aus Deutschland und Österreich verhaftet

Phuket (Thailand) - Ein Trio aus Österreich und Deutschland wollte in Thailand einen entspannten Urlaub verbringen - doch ein fataler Fehler brachte sie in Polizeigewahrsam.

Die Polizei von Phuket suchte mit einem Großaufgebot nach dem 25-jährigen Deutschen und später auch nach seinen Begleitern. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die thailändische Nachrichtenseite The Phuket Express berichtet, suchte die Polizei von Phuket nach dem 25-jährigen Deutschen Laszlo E. sowie später seinen Begleitern - einer 26-jährigen deutschen Touristin und einem 33-jährigen Urlauber aus Österreich - mit Haftbefehl. Sie sollen am 20. Januar in einem Spa Geld und Badeschuhe entwendet haben.

Überwachungskameras zeigen, wie der 25-Jährige im Thanya Spa and Massage kurz Platz nimmt, dann zur Kasse geht, die Kassenschublade öffnet und 2000 Baht (ca. 54,56 Euro) entnimmt.

Das Wellnesscenter meldete den Diebstahl umgehend der Polizei, nachdem Unstimmigkeiten in der Kasse aufgefallen und die Videoaufnahmen ausgewertet worden waren.

Laut Matichon packte den jungen Deutschen wenig später jedoch das schlechte Gewissen: Er kehrte zum Salon zurück, um sich zu entschuldigen und das gestohlene Geld sowie zwei Paar Badelatschen zurückzugeben. Das Personal weigerte sich jedoch, die Rückgabe anzunehmen, und informierte die Polizei.