Badelatschen-Diebstahl endet im Knast: Urlauber aus Deutschland und Österreich verhaftet
Phuket (Thailand) - Ein Trio aus Österreich und Deutschland wollte in Thailand einen entspannten Urlaub verbringen - doch ein fataler Fehler brachte sie in Polizeigewahrsam.
Wie die thailändische Nachrichtenseite The Phuket Express berichtet, suchte die Polizei von Phuket nach dem 25-jährigen Deutschen Laszlo E. sowie später seinen Begleitern - einer 26-jährigen deutschen Touristin und einem 33-jährigen Urlauber aus Österreich - mit Haftbefehl. Sie sollen am 20. Januar in einem Spa Geld und Badeschuhe entwendet haben.
Überwachungskameras zeigen, wie der 25-Jährige im Thanya Spa and Massage kurz Platz nimmt, dann zur Kasse geht, die Kassenschublade öffnet und 2000 Baht (ca. 54,56 Euro) entnimmt.
Das Wellnesscenter meldete den Diebstahl umgehend der Polizei, nachdem Unstimmigkeiten in der Kasse aufgefallen und die Videoaufnahmen ausgewertet worden waren.
Laut Matichon packte den jungen Deutschen wenig später jedoch das schlechte Gewissen: Er kehrte zum Salon zurück, um sich zu entschuldigen und das gestohlene Geld sowie zwei Paar Badelatschen zurückzugeben. Das Personal weigerte sich jedoch, die Rückgabe anzunehmen, und informierte die Polizei.
Seine Freunde wurden ebenfalls festgenommen
Kurze Zeit später klickten die Handschellen. Während der Vernehmung gestand Laszlo den Diebstahl des Bargelds und gab an, aus "Leichtsinn" gehandelt zu haben.
Berichten zufolge brach er in Tränen aus, zeigte Reue und entschuldigte sich bei dem Spa-Besitzer. Er gab zudem an, dass seine Freunde am Diebstahl der Badeschuhe beteiligt gewesen seien. Diese wurden daraufhin ebenfalls festgenommen und gestanden, berichtet Daily News Thailand.
Das Trio muss sich nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Geldstrafen oder sogar Gefängnis, gefolgt von Ausweisung und Einreisesperre.
