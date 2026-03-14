Ufos am Himmel? Mysteriöse Lichtpunkte sorgen für Rätsel

Vor rund einer Woche leuchteten drei mysteriöse Punkte am Himmel über New York City auf. © Screenshot/Reddit/Chewy718

Wie auf einem Video zu sehen ist, das auf der Plattform Reddit veröffentlicht wurde, leuchteten drei mysteriöse Punkte über der amerikanischen Stadt auf - und lösten eine Welle von Verschwörungstheorien und Spekulationen aus.

"Ich kam aus meinem Haus in Corona, Queens, und schaute nach oben. Zuerst dachte ich, es sei eine Sternschnuppe, doch dann schlossen sich noch zwei weitere an. Es sah so aus, als würden sie sich gegenseitig jagen, bevor ich das Video aufgenommen habe", schrieb die Nutzerin zu ihrem Beitrag.

Auf dem Clip sind drei kleine, leuchtende Kugeln zu erkennen, die sich in unregelmäßigen Bewegungen - meist in einer dreieckigen Formation - über den Nachthimmel bewegten. Die Erstellerin des Beitrags erklärte zudem, dass sie selbst eine Drohne besitze, diese jedoch grüne oder rote Lichter habe - bei den Ufos am Himmel fehlte davon jede Spur.

Sie vermutete daher, dass es sich bei den mysteriösen Flugobjekten möglicherweise um Regierungsdrohnen handeln könnte. Gegenüber der New York Post wollten sich die Behörden jedoch nicht zu dem Video äußern.