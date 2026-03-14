Ufos am Himmel? Mysteriöse Lichtpunkte sorgen für Rätsel
USA/New York City - In der US-Metropole New York City wurden vor Kurzem drei unidentifizierbare Flugobjekte gesichtet.
Wie auf einem Video zu sehen ist, das auf der Plattform Reddit veröffentlicht wurde, leuchteten drei mysteriöse Punkte über der amerikanischen Stadt auf - und lösten eine Welle von Verschwörungstheorien und Spekulationen aus.
"Ich kam aus meinem Haus in Corona, Queens, und schaute nach oben. Zuerst dachte ich, es sei eine Sternschnuppe, doch dann schlossen sich noch zwei weitere an. Es sah so aus, als würden sie sich gegenseitig jagen, bevor ich das Video aufgenommen habe", schrieb die Nutzerin zu ihrem Beitrag.
Auf dem Clip sind drei kleine, leuchtende Kugeln zu erkennen, die sich in unregelmäßigen Bewegungen - meist in einer dreieckigen Formation - über den Nachthimmel bewegten. Die Erstellerin des Beitrags erklärte zudem, dass sie selbst eine Drohne besitze, diese jedoch grüne oder rote Lichter habe - bei den Ufos am Himmel fehlte davon jede Spur.
Sie vermutete daher, dass es sich bei den mysteriösen Flugobjekten möglicherweise um Regierungsdrohnen handeln könnte. Gegenüber der New York Post wollten sich die Behörden jedoch nicht zu dem Video äußern.
Ufo-Sichtungen keine Seltenheit in New York City
In den sozialen Medien versuchten Nutzer, die Herkunft der Objekte zu erklären. Einige vermuteten Vögel oder ungewöhnliche Himmelsphänomene.
Zudem wurde spekuliert, dass die Erscheinungen mit dem dichten Flugverkehr über der Stadt zusammenhängen könnten oder dass die Herkunft eigentlich vom Boden stamme und die Kugeln nur in den Himmel projiziert worden seien.
Die Zeitung gab zudem an, dass Ufo-Sichtungen nicht unbedingt ein Witz sein müssen. Demnach wurden in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres rund 66 unidentifizierbare Flugobjekte über der amerikanischen Stadt gemeldet.
Bereits 2024 kam es zudem beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Passagierflugzeug und einem unbekannten "zylindrischen Objekt" vor der Küste der Metropole.
Titelfoto: Montage: 123rf/pedrotruffi, Screenshot/Reddit/Chewy718