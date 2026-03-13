Roboter verhaftet, nachdem er Rentnerin erschreckt und ins Krankenhaus gebracht hat!
China - Wie bitte? Ein Roboter wurde festgenommen, nachdem er eine ältere Frau auf einer Straße erschreckt und sie ins Krankenhaus gebracht hatte!
Ja, richtig gehört: Genau dieser kuriose Vorfall ereignete sich vor gut einer Woche in der chinesischen Stadt Macau.
Demnach sei die 70-jährige Frau gerade in Ruhe eine Straße entlanggegangen und mit ihrem Telefon beschäftigt gewesen, als sie bemerkte, dass ihr "etwas" dicht folgte. Erschrocken drehte sie sich um und blickte den Roboter an.
Wie in einem Video zu sehen ist, das von CyberRobo auf der Plattform X gepostet wurde, schrie die Rentnerin die rund 1,30 Meter große Robo-Maschine kurz darauf an.
"Du bringst mein Herz zum Rasen! Du hast doch genug zu tun, warum spielst du dann mit mir herum? Bist du verrückt?", schimpfte die Rentnerin. Das Gerät hob kurz darauf die Arme, als wolle es seine friedliche Absicht signalisieren.
Auch wenn sich die Rentnerin offenbar stark erschrocken hatte, habe es keinen physischen Kontakt zwischen der Frau und dem Roboter gegeben. Dennoch wurde sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch kurz darauf wieder entlassen werden.
Roboter wurde wenig später verhaftet
Für den Roboter hatte der Vorfall ebenfalls Konsequenzen: Wenig später erschienen Polizisten und führten die Maschine von der Straße ab.
Das Gerät gehöre angeblich einem Bildungszentrum der Stadt und habe "Werbeaktionen" in der Gegend durchgeführt. Demnach sei der Roboter von einem 50-jährigen Mann ferngesteuert worden, der ihn getestet habe, um seine Funktionsweise zu verbessern.
Die Behörden hätten ihn anschließend gewarnt, künftig darauf zu achten, keine Fußgänger zu gefährden oder zu erschrecken. In den sozialen Medien ging das Video schließlich viral und sorgte für amüsante Kommentare.
"Sieht so aus, als bräuchte der Roboter einen Anwalt oder wenigstens ein paar Grundrechte", witzelte einer. Ein anderer schrieb: "Du musst jetzt ins Gefängnis, Kumpel."
Titelfoto: Screenshot/X/CyberRobooo