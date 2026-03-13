Roboter verhaftet, nachdem er Rentnerin erschreckt und ins Krankenhaus gebracht hat!

China - Wie bitte? Ein Roboter wurde festgenommen, nachdem er eine ältere Frau auf einer Straße erschreckt und sie ins Krankenhaus gebracht hatte!

Der Roboter erschreckte eine ältere Frau und wurde wenig später verhaftet. © Screenshot/X/CyberRobooo

Ja, richtig gehört: Genau dieser kuriose Vorfall ereignete sich vor gut einer Woche in der chinesischen Stadt Macau.

Demnach sei die 70-jährige Frau gerade in Ruhe eine Straße entlanggegangen und mit ihrem Telefon beschäftigt gewesen, als sie bemerkte, dass ihr "etwas" dicht folgte. Erschrocken drehte sie sich um und blickte den Roboter an.

Wie in einem Video zu sehen ist, das von CyberRobo auf der Plattform X gepostet wurde, schrie die Rentnerin die rund 1,30 Meter große Robo-Maschine kurz darauf an.

"Du bringst mein Herz zum Rasen! Du hast doch genug zu tun, warum spielst du dann mit mir herum? Bist du verrückt?", schimpfte die Rentnerin. Das Gerät hob kurz darauf die Arme, als wolle es seine friedliche Absicht signalisieren.

Auch wenn sich die Rentnerin offenbar stark erschrocken hatte, habe es keinen physischen Kontakt zwischen der Frau und dem Roboter gegeben. Dennoch wurde sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch kurz darauf wieder entlassen werden.