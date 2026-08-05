Vater muss sich wegen Militär-Dienst Bart abrasieren: Die Reaktion seines Sohnes (4) lässt kein Auge trocken

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Die Reaktion eines kleinen Jungens, der seinen Vater zum ersten Mal ohne Bart sieht, ging im Netz viral.

Von Anne-Sophie Mielke

San Diego (USA) - Für einen Mann aus den USA war es sicherlich keine leichte Sache, sich von seinem kompletten Bart zu trennen, auch wenn er dafür wirklich gute Gründe hatte. Dass er dafür aber einen hohen Preis zahlen sollte, wurde ihm erst beim Blick auf seinen Sohn klar.

Laceson (4) war baff, als er seinen Vater komplett ohne Bart zu Gesicht bekam.
Laceson (4) war baff, als er seinen Vater komplett ohne Bart zu Gesicht bekam.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ashleighmarie.x0

Quiyon Young hatte sich nicht freiwillig von seiner Gesichtsbehaarung getrennt: "Er ist bei der Navy, und beim Militär wird derzeit strenger gegen Gesichtsbehaarung und Ausnahmegenehmigungen für das Rasieren aus medizinischen Gründen vorgegangen", erklärt seine Frau Ashleigh gegenüber Newsweek. Für den US-Amerikaner galt also: Der Bart muss ab.

Während die anderen Familienmitglieder schon wussten, wie Quiyon ohne Bart aussieht, gab es eine Person, die darauf noch nicht vorbereitet war: Söhnchen Laceson.

Als sein Vater bartlos aus dem Bad kam, konnte der Vierjährige seine Fassungslosigkeit nicht verbergen: In einem Video sieht man, wie der Junge aus seinem Zimmer gelaufen kommt und abrupt stehen bleibt, als er Quiyon erblickt.

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Er stößt einen überraschten Laut aus und fragt seinen Papa perplex: "Was ist mit deinem Gesicht passiert?"

Vater rasiert Bart komplett ab: Reaktion seines Sohnes ist zuckersüß

Nach einer kurzen Schock-Reaktion kann der Vierjährige wieder grinsen. An den neuen Look seines Papas muss er sich dennoch erst einmal gewöhnen.
Nach einer kurzen Schock-Reaktion kann der Vierjährige wieder grinsen. An den neuen Look seines Papas muss er sich dennoch erst einmal gewöhnen.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ashleighmarie.x0

Während man im Hintergrund Mutter Ashleigh in lautes Gelächter ausbrechen hört, starrt Laceson den Bartlosen noch immer ungläubig an und stammelt erneut: "Was ist mit deinem Bart?" Nachdem man ihm dann erklärt hat, dass sich sein Vater von seinem Bart trennen musste, will er wissen: "Warum ist er weg? Warum hast du ihn abrasiert?"

Mutter Ashleigh war von der Reaktion ihres Sohnes überrascht: "Ich hatte zwar mit einem lustigen Gesichtsausdruck gerechnet, aber seine Kommentare und die Geräusche, die er von sich gab, machten die Situation noch viel komischer."

Wohl wissend, dass Laceson bestimmt schockiert sein wird, hatte sie im Vorfeld ihre Kamera gezückt, um das Aufeinandertreffen festzuhalten. Herauskam ein Video, was nicht nur die Familie, sondern auch Millionen Zuschauer auf TikTok belustigen sollte.

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Glücklicherweise scheint Laceson den ersten Schock schon überwunden zu haben: "Er gewöhnt sich von Tag zu Tag mehr daran", so Ashleigh. "Macht aber immer noch kleine, lustige Bemerkungen wie: 'Schau mal, er hat keinen Bart'."

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ashleighmarie.x0

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