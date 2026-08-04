XXL-Busenfrau Martina Big meldet sich zurück: Ihre Ankündigung macht fassungslos
Trier/Busendorf - Ihr Bikini gibt beinahe seinen Dienst auf, aber Martina Big will dennoch mehr! Das XXL-Busenmodel meldet sich mit pikanten Aufnahmen zurück und kündigt nebenbei eine wirklich riesige Sache an: Schon bald will sich die 38-Jährige erneut unters Messer legen.
Um die großartigen News bekanntzugeben, suchte sich die gebürtige Rheinland-Pfälzerin einen allzu passenden Ort aus: Im Beelitzer Ortsteil Busendorf, der im Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt, ließ sich Martina Big direkt neben dem Ortsschild ablichten.
Passend zum gelben Schild posierte die 38-Jährige, die sich selbst den afrikanischen Namen "Malaika Kubwa" gegeben hat, in einem superknappen, gelben Bikini. "Ich habe ein Dorf mit einem lustigen Namen gefunden 🙂", schreibt sie in ihrem Beitrag auf Instagram.
Und auch, wenn man es nicht vorhatte: Der Blick fällt neben ihrer künstlich verdunkelten Haut direkt auf ihre Oberweite. Die hat sie sich mittlerweile auf Körbchengröße U operieren lassen hat. Jede ihrer Brustseiten soll sieben Kilo wiegen. Was schon beinahe sein Bikini-Oberteil sprengt, ist dem ungewöhnlichen Model aber offensichtlich noch lange nicht genug.
In ihrem Posting lässt Martina schließlich die Bombe platzen: 'Apropos 'Busen': "Bald wird mein Busen noch größer sein 🙂."
XXL-Busenmodel Martina Big schockt mit Ankündigung
Was das für ihre Haut, ihr Gewebe und allgemein für ihren ganzen Körper bedeutet, will man sich gar nicht ausmalen.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte warnt vor einer Vielzahl von Risiken, die Brustimplantate bergen: Rupturen und andere Implantatdefekte, Kapselfibrosen, das mit Brustimplantaten assoziierte großzellige anaplastische Lymphom sowie die Brustimplantatekrankheit und das Brustimplantat-assoziierte Plattenepithelkarzinom.
Zuletzt hatte die ehemalige Stewardess eigentlich "nur" von Eingriffen im Gesicht und einer Gesäß-Vergrößerung gesprochen. Nun scheint sich ihre Transformationen aber erneut auf ihren Busen zu konzentrieren. Und das, obwohl sie laut eigener Aussage bereits jetzt die "größten Brüste Europas" besitzt.
Die Frau aus Trier unterzieht sich schon seit Jahren extremen Behandlungen, um ihrem Ideal - einer "afrikanischen Frau" - immer näher zu kommen. Dafür ließ sie sich unter anderem im Jahr 2017 Melanotan, ein synthetisches Hormon zur Hautverdunkelung, spritzen. Die Folge: Martinas Haut, Haare und Augen dunkelten stark nach.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/busty.model.martina.big