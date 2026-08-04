XXL-Busenfrau Martina Big meldet sich zurück: Ihre Ankündigung macht fassungslos

Trier/Busendorf - Ihr Bikini gibt beinahe seinen Dienst auf, aber Martina Big will dennoch mehr! Das XXL-Busenmodel meldet sich mit pikanten Aufnahmen zurück und kündigt nebenbei eine wirklich riesige Sache an: Schon bald will sich die 38-Jährige erneut unters Messer legen.

Martina Big (38) hat ein ziemlich passendes Örtchen für sich entdeckt: den Beelitzer Ortsteil "Busendorf". © Bildmontage/Screenshot/Instagram/busty.model.martina.big

Um die großartigen News bekanntzugeben, suchte sich die gebürtige Rheinland-Pfälzerin einen allzu passenden Ort aus: Im Beelitzer Ortsteil Busendorf, der im Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt, ließ sich Martina Big direkt neben dem Ortsschild ablichten.

Passend zum gelben Schild posierte die 38-Jährige, die sich selbst den afrikanischen Namen "Malaika Kubwa" gegeben hat, in einem superknappen, gelben Bikini. "Ich habe ein Dorf mit einem lustigen Namen gefunden 🙂", schreibt sie in ihrem Beitrag auf Instagram.

Und auch, wenn man es nicht vorhatte: Der Blick fällt neben ihrer künstlich verdunkelten Haut direkt auf ihre Oberweite. Die hat sie sich mittlerweile auf Körbchengröße U operieren lassen hat. Jede ihrer Brustseiten soll sieben Kilo wiegen. Was schon beinahe sein Bikini-Oberteil sprengt, ist dem ungewöhnlichen Model aber offensichtlich noch lange nicht genug.

In ihrem Posting lässt Martina schließlich die Bombe platzen: 'Apropos 'Busen': "Bald wird mein Busen noch größer sein 🙂."