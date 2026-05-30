Schwester von Greta Thunberg schlägt komplett anderen Weg ein und verkündet: "Bin stolze Jungfrau"
Stockholm (Schweden) - Wirbel um die Schwester von Klima-Aktivistin Greta Thunberg (23) - Beata Ernman Andersson (20), bekannt unter ihrem Künstlernamen Beata Mona Lisa bzw. BEA! Die extrovertierte Sängerin verkündete auf Instagram stolz, dass sie Jungfrau sei. Seit Mittwoch fehlt von ihrem Account aber plötzlich jede Spur.
Beata wurde ebenfalls als eine 'Thunberg' geboren, nahm später aber den Nachnamen ihrer Mutter, der Opernsängerin Malena Ernman, an - und versucht seit Jahren ebenfalls als Sängerin ihr Glück.
Dabei zeigt sie auf Instagram gerne ihr Können und ihren Körper. Doch seit Mittwoch ist ihr Account mit mehr als 16.000 Followern plötzlich verschwunden. Womöglich wegen eines "I'm a Virgin", also "Ich bin eine Jungfrau"-Posts?
In einem rosafarbenen Top, auf dem eben jener Spruch steht, hatte sie zuvor auf ihrem Kanal posiert. "Ich möchte etwas Künstlerisches mit dem Wort 'Jungfrau' erschaffen, nicht als Witz, sondern als Statement. Ich bin eine stolze Jungfrau", erklärte die 20-Jährige das Foto.
Das Thema scheint Beata ernst zu sein: "Ich möchte, dass andere junge Menschen wissen, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste, wenn man sich noch nicht sicher war, und es besser ist, zu warten, als etwas zu tun, nur weil man Angst hat, das Ego eines anderen zu verletzen oder nicht dazuzugehören."
Warum ihr Kanal nun gelöscht wurde, kann die junge Schwedin sich trotzdem kaum erklären.
Sängerin feiert sich als "Jungfrau"
Greta Thunberg und Beata Ernman Andersson haben unterschiedliche Ziele
In einem Video, dass die Schauspielerin Zinat Pirzadeh für sie postete, wundert die Sängerin sich: "Ich habe nicht einmal eine Erklärung von Meta bekommen, warum [der Account gelöscht wurde]."
Beata fragt sich in der Aufnahme, ob das Ganze mit ihren Posts zusammenhänge oder mit ihrer Verbindung zur LGBTQ-Community. Die Situation sei "verrückt".
Bis 2018 war die heute 20-Jährige noch bei den Klima-Demos ihrer berühmten älteren Schwester mitgelaufen. Danach gingen ihre Wege immer weiter auseinander.
Während Greta Thunberg heute vor allem als Anti-Israel-Aktivistin auftritt, eifert Beata Ernman Andersson ihrer Mutter nach. Diese war für Schweden einst sogar beim Eurovision Song Contest (2009, Platz 21)!
Titelfoto: Montage:dpa | Bernd Weißbrod, Instagram/beatamonalisa