Schwester von Greta Thunberg schlägt komplett anderen Weg ein und verkündet: "Bin stolze Jungfrau"

Stockholm (Schweden) - Wirbel um die Schwester von Klima-Aktivistin Greta Thunberg (23) - Beata Ernman Andersson (20), bekannt unter ihrem Künstlernamen Beata Mona Lisa bzw. BEA! Die extrovertierte Sängerin verkündete auf Instagram stolz, dass sie Jungfrau sei. Seit Mittwoch fehlt von ihrem Account aber plötzlich jede Spur.

Beata Andersson (20) weiß selber nicht, wieso sie auf Instagram gesperrt wurde. © Montage: Instagram/zinat_pirzadeh, Instagram/beatamonalisa

Beata wurde ebenfalls als eine 'Thunberg' geboren, nahm später aber den Nachnamen ihrer Mutter, der Opernsängerin Malena Ernman, an - und versucht seit Jahren ebenfalls als Sängerin ihr Glück.

Dabei zeigt sie auf Instagram gerne ihr Können und ihren Körper. Doch seit Mittwoch ist ihr Account mit mehr als 16.000 Followern plötzlich verschwunden. Womöglich wegen eines "I'm a Virgin", also "Ich bin eine Jungfrau"-Posts?

In einem rosafarbenen Top, auf dem eben jener Spruch steht, hatte sie zuvor auf ihrem Kanal posiert. "Ich möchte etwas Künstlerisches mit dem Wort 'Jungfrau' erschaffen, nicht als Witz, sondern als Statement. Ich bin eine stolze Jungfrau", erklärte die 20-Jährige das Foto.

Das Thema scheint Beata ernst zu sein: "Ich möchte, dass andere junge Menschen wissen, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste, wenn man sich noch nicht sicher war, und es besser ist, zu warten, als etwas zu tun, nur weil man Angst hat, das Ego eines anderen zu verletzen oder nicht dazuzugehören."

Warum ihr Kanal nun gelöscht wurde, kann die junge Schwedin sich trotzdem kaum erklären.